El Concejo Metropolitano aprobó las licencias para la campaña electoral de 11 concejales de Quito
Con 20 votos a favor y ninguno en contra, el Concejo Metropolitano de Quito autorizó la licencia sin remuneración de 11 concejales.
Los funcionarios dejarán temporalmente sus cargos del 12 al 26 de noviembre de 2026
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Actualizado:
10 nov 2026 - 13:15
El Concejo Metropolitano de Quito aprobó la licencia sin remuneración de 11 concejales durante la sesión ordinaria 231, realizada este martes 10 de noviembre de 2026. La resolución recibió 20 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Los permisos se concedieron para el periodo comprendido entre el jueves 12 y el jueves 26 de noviembre.
Durante esos 15 días, los concejales se ausentarán de sus funciones para participar en actividades relacionadas con la campaña electoral de las elecciones seccionales de 2027.
¿Quiénes son los 11 concejales que tendrán licencia en Quito?
La resolución aprobada incluye a:
- Michael Aulestia
- Diego Garrido
- Diana Cruz
- Gabriel Noroña
- Darío Cagüeñas
- Emilio Uzcátegui
- Juan Báez
- Héctor Cueva
- Adrián Ibarra
- Andrés Campaña
- Estefanía Grunauer
Todos solicitaron el mismo periodo de licencia.
El documento fue presentado ante el Pleno y leído durante la sesión antes de la votación.
La autorización se sustentó en el artículo 93 del Código de la Democracia, que contempla la licencia para autoridades que buscan participar en procesos electorales.¿Qué significa la licencia sin remuneración?
La licencia aprobada permite que los 11 concejales se separen temporalmente de sus actividades en el Municipio de Quito sin recibir su remuneración durante esos días.
El permiso está vinculado a su participación en la campaña electoral y no representa una renuncia a sus cargos.
La resolución también dispone que la Secretaría General del Concejo notifique la decisión a la Dirección de Talento Humano del Municipio para que realice los trámites administrativos correspondientes.
La votación se desarrolló con 20 integrantes presentes. Una vez registrados los votos, la Secretaría informó que los 20 concejales apoyaron la resolución, por lo que las licencias quedaron aprobadas para las fechas solicitadas.
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