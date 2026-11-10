¿Qué actividades tiene permitidas el presidente Daniel Noboa tras la aprobación de la licencia?

El presidente Daniel Noboa podrá ausentarse de sus funciones entre el jueves 12 y el jueves 26 de noviembre de 2026. La Asamblea Nacional aprobó este martes 10 de noviembre su solicitud de licencia con 138 votos afirmativos.

La autorización coincide con la campaña para las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), cuya jornada de votación está prevista para el domingo 29 de noviembre.

El permiso permitirá que Noboa participe en actividades proselitistas durante ese periodo.

¿Qué actividades podrá realizar Daniel Noboa durante la licencia?

De acuerdo con el pedido aprobado por la Asamblea, el mandatario podrá participar en actividades relacionadas con la campaña electoral.

Entre las actividades permitidas están:

Presentar propuestas de campaña junto con los candidatos de su movimiento político.

junto con los candidatos de su movimiento político. Exponer planes de gobierno para las distintas dignidades que se elegirán en los comicios seccionales.

para las distintas dignidades que se elegirán en los comicios seccionales. Acompañar a sus candidatos en actividades de promoción de sus propuestas electorales.

La licencia permite que Noboa se ausente temporalmente de la Presidencia para participar en estas actividades.

Durante esos 15 días, no ejercerá las atribuciones propias del jefe de Estado, pues la Constitución establece que la vicepresidenta, María José Pinto, debe reemplazarlo durante una ausencia temporal autorizada.

El pedido se sustentó en el artículo 146 de la Constitución, que establece que la vicepresidenta reemplaza al presidente cuando existe una ausencia temporal, incluida una licencia concedida por la Asamblea.

También se aplicó el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que permite al mandatario solicitar un permiso de hasta un mes, sujeto a la aprobación de la mayoría absoluta de los legisladores.

María José Pinto asumirá la Presidencia del 12 al 26 de noviembre

Con la licencia aprobada, María José Pinto asumirá temporalmente la Presidencia de Ecuador desde el 12 hasta el 26 de noviembre.

Durante ese tiempo tendrá a su cargo la dirección del Ejecutivo y podrá ejercer las atribuciones que corresponden a la jefatura de Estado.

Entre sus facultades estarán firmar decretos, dirigir la administración pública y nombrar o remover ministros.

También ejercerá la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En caso de que se cumplan las condiciones previstas en la Constitución, podrá decretar un estado de excepción, sujeto al control de la Corte Constitucional.

El Presidente volverá a ejercer sus funciones el viernes 27 de noviembre, un día después de que termine la licencia y dos días antes de las elecciones seccionales y del Cpccs.