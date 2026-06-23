Asamblea archiva proyecto de ley para regular redes socialesen Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley que regulaba el uso de redes sociales.

El proyecto de ley que buscaba regular el uso de redes sociales en Ecuador no avanzará. Con 139 votos afirmativos, la Asamblea Nacional decidió archivar la iniciativa este martes 23 de junio de 2026.

La decisión se tomó tras conocer un informe de la Comisión de Educación que concluyó que la propuesta tenía problemas relacionados con libertad de expresión, protección de datos y falta de claridad sobre su aplicación.

El texto planteaba establecer reglas para el uso responsable de plataformas digitales, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, durante el análisis legislativo surgieron cuestionamientos sobre el alcance de las medidas propuestas y el posible impacto en derechos constitucionales.

La asambleísta Cecilia Baltazar, ponente del informe, explicó que la revisión del proyecto evidenció que la normativa no lograba un equilibrio entre la protección de usuarios y el respeto a la libertad de expresión.

Restricciones a la libertad de expresión

Uno de los principales reparos al proyecto fue que no definía con suficiente precisión los límites de una regulación sobre contenidos en internet.

La comisión que analizó la propuesta señaló que las redes sociales son espacios de participación ciudadana y debate público, por lo que cualquier norma en esta materia debe evitar medidas ambiguas o desproporcionadas.

Durante la discusión, Baltazar señaló que una ley no puede desconocer la Constitución ni tratados internacionales que protegen la libertad de expresión.

Sanciones con vacíos sobre control y vigilancia

Otro de los cuestionamientos fue el enfoque sancionatorio de la iniciativa. Los legisladores consideraron que el proyecto planteaba mecanismos de control sin establecer con claridad qué institución tendría la responsabilidad de vigilar, investigar o aplicar sanciones.

Esa falta de definición, según el informe, podía generar problemas de seguridad jurídica.

Además, se identificaron vacíos sobre la protección de datos personales de los usuarios, pese a que Ecuador ya cuenta con una normativa específica sobre esta materia.

Protección de menores y riesgos digitales pendientes

Aunque la propuesta buscaba atender riesgos relacionados con el uso de redes sociales, especialmente en menores de edad, los legisladores señalaron que el texto no desarrollaba de forma suficiente mecanismos de protección frente a los desafíos del entorno digital.

Entre los temas pendientes quedan aspectos como el manejo de información personal, la prevención de riesgos en plataformas digitales y la responsabilidad de los distintos actores involucrados.