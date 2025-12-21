Mario Godoy, presidente de la Judicatura, deberá comparecer en laAsamblea Nacional

Mario Godoy, quién ya presidía la Judicatura, fue posesionado por la Asamblea Nacional el 24 de septiembre del 2025.

Con 142 votos, la Asamblea Nacional decidió, este domingo 21 de diciembre del 2025, que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, deberá comparecer ante el Pleno.

El Pleno de la Asamblea Nacional instaló la sesión de forma virtual, pasadas las 15:00 de este domingo. El debate tenía como objetivo decidir la citación de Godoy para que comparezca sobre un caso de presuntas amenazas y presiones contra el juez Carlos Serrano.

Luego del Himno Nacional, arrancó el debate en el Pleno del Legislativo. El primero en hablar fue el asambleísta de ADN, Andrés Castillo. Él planteó la moción para que se establezca un plazo de ocho días para que Godoy acuda a la Asamblea de forma presencial e indelegable.

Otros asambleístas pidieron que la convocatoria sea dentro de 48 horas y que se suspenda el receso legislativo para que se pueda cumplir la comparecencia de Mario Godoy y del juez Carlos Serrano.

La votación se llevó a cabo con 143 asambleístas presentes y 8 ausentes. El apoyo de la moción tuvo 142 votos y una abstención. La fecha de la comparecencia se conocerá en las próximas horas.

La convocatoria a la sesión de la Asamblea se da en medio de una polémica relacionada con el manejo de un proceso judicial que derivó en la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano.

Serrano denunció públicamente haber sido objeto de presiones y amenazas por parte de un presunto funcionario del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de influir en su actuación judicial.

Según su versión, las presiones buscaban que falle a favor del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, quien enfrentaba un proceso por narcotráfico.

Si el Pleno alcanza los votos requeridos, la Asamblea definirá la fecha y hora para la comparecencia de Mario Godoy para esclarecer esa denuncia.