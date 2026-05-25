¿Desconexión entre discurso y realidad en Ecuador?: el análisis del Informe a la Nación en De Lunes a Lunes

Andrea Bernal presentará De Lunes a Lunes en las redes sociales de Teleamazonas.

El primer año de gestión y el Informe a la Nación de Daniel Noboa se debaten en el programa De Lunes a Lunes este 25 de mayo de 2026.

En un nuevo formato, en línea y a través de redes sociales, Andrea Bernal conversó con el constitucionalista Carlos De Tomaso y la politóloga Gabriella Guerrero.

Para Guerrero, "no hay esta conexión entre el discurso y lo que se vive a diario", dijo Guerrero, respecto a los resultados mostrados por Noboa.

"Tratamos de avanzar, pero hay cosas que todavía arrastramos", dijo Guerrero sobre el discurso de Daniel Noboa y la situación política de Ecuador vista como una historia cíclica.

Asimismo, alegó que hay problemas estructurales en Ecuador que no han cambiado totalmente.

Guerrero recordó que Noboa ya tuvo "un período de prueba" desde que asumió la presidencia tras la muerte cruzada, por lo que este no es realmente su primer año de gestión de este período.

De Tomaso resumió el discurso del presidente y aseguró que el país es diferente ahora, comparado con el que había cuando Noboa llegó a su primer período transitorio.

Para De Tomaso, Noboa es un presidente "que no se va a desviar por un acuerdo político", algo que el Mandatario recalcó en su informe a la Nación.

Noboa presentó cinco videos durante su intervención en la Asamblea Nacional, pero esto fue un acierto para De Tomaso.

Para Guerrero, el uso de recursos audiovisuales es efectivo, ya que la audiencia reacciona mejor a este formato; insistió en que el ciudadano prefiere visualizar la ejecución de obras antes que escuchar un discurso prolongado del Primer Mandatario.

De Lunes a Lunes se transmitirá en las redes sociales de Teleamazonas y retomará sus emisiones televisivas regulares a partir del próximo 13 de julio de 2026.