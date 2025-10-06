Asambleístas de ADN cumplen diligencia en la Fiscalía en contra de Marlon Vargas, de la Conaie

Bancada de ADN, acudió a la Fiscalía General del Estado, para poner una denuncia por terrorismo en contra del Presidente de la Conaie Marlon Vargas. Fotos : API / Rolando Enríquez

Los asambleístas Mishel Mancheno y Andrés Castillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado este lunes 6 de octubre del 2025. Allí cumplieron con una diligencia en contra de Marlon Vargas, presidente de la Conaie.

Castillo explicó que lo que hicieron fue presentar un acto urgente ante la Fiscalía por las declaraciones de Vargas de tomarse Quito. "Un acto urgente son pedidos que se hacen a la Fiscalía a fin de que se identifique o se prevenga un delito. El derecho juzga acciones, no juzga intenciones. Hasta ahora es una intención (tomarse Quito). Hemos pedido que en caso de actos de terrorismo, la Fiscalía realice las investigaciones de manera urgente", explicó el legislador.

Mancheno recalcó que el delito de terrorismo está tipificado en el Código Penal. La legisladora insistió que el acto urgente presentado es por el delito de terrorismo. El documento fue dirigido al Fiscal.

La legisladora cuestionó que hay una ausencia de las autoridades de Pichincha. "¿Dónde están los Alcaldes? ¿Dónde está la Prefecta Pabón (Paola)? Ese silencio es preocupante", cuestionó la asambleísta.

El pronunciamiento de Marlon Vargas

El presidente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, publicó un mensaje en sus redes sociales aclarando la declaración que dio en una reunión mantenida en Chimborazo sobre la posible toma de Quito en el marco de las paralizaciones.

Escribió: "A los ciudadanos de Quito y de todo el Ecuador: Nuestra lucha no es contra las ciudades, sino contra años de abandono, pobreza y desigualdad", manifestó Vargas.