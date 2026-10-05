Así es el material de alta seguridad de las papeletas para las Elecciones 2027

Las papeletas contienen efectos anticopia, microtextos con diferentes tramados y códigos de barras, entre otros mecanismos de seguridad, según el CNE.

Este lunes 5 de octubre de 2026, el Consejo Nacional Electora (CNE) infromó que se inició la impresión de las papeletas electorales para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

De acuerdo con el CNE, las primeras papeletas en imprimirse corresponden a las dignidades de alcaldes y prefectos.

Son de las provincias de Galápagos, seguida de Santa Elena, Zamora Chinchipe y Carchi.

Asimismo, la entidad electoral dio a conocer que el material electoral está elaborado con tecnología de alta seguridad.

Tintas especiales que impiden falsificaciones, alteraciones, duplicaciones o sustituciones son otros de los mecanismos de seguridsad que tienen las pepaletas. CNE

Seguridad del material electoral

Cada papeleta contiene efectos anticopia, microtextos con diferentes tramados y códigos de barras.

Además, tiene tintas especiales que impiden falsificaciones, alteraciones, duplicaciones o sustituciones.

¿Cuántas papeletas se imprimirán?

Un total de 84 756 938 papeletas electorales se imprimirán para las elecciones del domingo 29 de noviembre.

Durante los comicios, la ciudadanía elegiá prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS.