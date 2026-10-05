Daniel Noboa: 'Ninguna familia ecuatoriana va a tener cortes de luz'

Drones, militares y policías: Así es el nuevo plan de seguridad de Noboa para la capital

El presidente Daniel Noboa participa este lunes 5 de octubre de 2026 en una entrevista radial para referirse a diferentes temas de interés para el país.

Durante el espacio, el Mandatario aborda asuntos relacionados con la seguridad, la economía y otras decisiones o acciones de su Gobierno.

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Noboa asegura que no habrá apagones

Sobre la situación eléctrica del país, Daniel Noboa aseguró que "ninguna familia ecuatoriana va a tener cortes de luz".

El Ejecutivo sostiene que la generación de Toachi Pilatón, Daule Peripa y Baba, junto con las barcazas y nueva generación privada, permitirá afrontar el periodo de de estiaje.

"Es un momento crítico. Son las tres semanas de mayor estiaje, que siempre afectan, todos los años. Sin embargo, estamos pudiendo sostener", indicó Noboa.

El Jefe de Estado destacó el aporte al sistema eléctrico de Toachi Pilatón, que genera más de 200 megavatios (MW). A esto se suman 178 MW de Daule Peripa y cerca de 40 MW de Baba.

"Eso sumado a las dos barcazas y a la nueva generación privada va a poder dar sostenibilidad en estas semanas, que son las peores", añadió.

Noboa también dijo que el Estado ha invertido más de 60 millones de dólares en transmisión eléctrica en Ecuador. Y también estamos dando la posibilidad de que exista transmisión privada.

Fenómeno de El Niño

Sobre el fenómeno de El Niño, el Mandatario indicó que Ecuador tiene acceso a crédito internacional ante este evento. “Son más de 300 millones de dólares que son entregados al Gobierno Nacional por el fenómeno de El Niño”, señaló Noboa.

“Estamos organizados no solo para atender el tema de riesgos, sino también para entregar bombas, tractores y maquinarias al sector agrícola que ayuden a frenar el impacto” de El Niño.