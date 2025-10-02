Así será la papeleta electoral que aprobó el CNE para la consulta popular y referéndum de 2025

El Pleno del CNE aprobó el diseño y material que se utilizará a la consulta popular y referéndum del 2025.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves 2 de octubre del 2025 el diseño de la papeleta electoral que se utilizará en la consulta popular y referéndum 2025.

La papeleta electoral será de formato A4 y de tonalidad bicolor: celeste y amarilla. Así también, tendrá elementos de seguridad incorporados por el Instituto Geográfico Militar (IGM).

La papeleta tendrá efecto anti copia, micro texto con diferente tramado, anti scanner, código de barras, entre otros mecanismos de seguridad.

Este es el modelo de papeleta electoral que se utilizará en la consulta popular y referéndum del 2025. CNE

Además, para este proceso democrático que se realizará el domingo 16 de noviembre, se utilizarán dos biombos y una urna, por cada Junta Receptora del Voto.