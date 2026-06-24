CAL aprueba juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano

El Consejo de Administración Legislativa, CAL, dio inicio al trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

La diligencia fue presentada por los asambleístas, de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna por presunto incumplimiento de funciones.

La decisión del CAL sucede tras conocer el informe técnico-jurídico no vinculante elaborado por la Unidad Técnica Legislativa.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la presidenta de la Asamblea Nacional remitirá la solicitud de juicio político a la Comisión de Fiscalización y Control Político en un plazo de tres días.

Una vez que la Comisión reciba la documentación, deberá avocar conocimiento del proceso un plazo de cinco días, contados desde la recepción de la solicitud.