Revolución Ciudadana posterga anuncio de alianza nacional para el 2027
La Revolución Ciudadana postergó la presentación de su alianza nacional para el 2027. Gabriela Rivadeneira citó "razones de seguridad"
Gabriela Rivadeneira hizo el anuncio a través de sus canales oficiales
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Actualizado:
18 jun 2026 - 21:23
La Revolución Ciudadana (RC) decidió postergar la presentación oficial de su alianza nacional con miras a las elecciones seccionales de 2027.
Así lo anunció este jueves 18 de junio la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, a través de un mensaje difundido en las redes sociales de la organización política.
Rivadeneira señaló que la organización mantiene conversaciones y trabajos de coordinación para concretar acuerdos tanto a nivel nacional como provincial.
¿Por qué se postergó el anuncio?
Según explicó, en un video en redes sociales la decisión de aplazar la presentación pública responde a circunstancias relacionadas con una de las agrupaciones que participa en este proceso de acercamiento político.
La dirigente indicó que la Revolución Ciudadana continúa desarrollando sus mecanismos internos de organización y los procesos de construcción de alianzas territoriales de cara a los próximos comicios.
En su pronunciamiento, Rivadeneira afirmó que la organización resolvió no hacer público por el momento el acuerdo nacional debido a lo que calificó como una nueva ofensiva contra una de las agrupaciones aliadas.
Sin embargo, no detalló el nombre de la organización involucrada ni los hechos a los que hizo referencia.
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