Revolución Ciudadana posterga anuncio de alianza nacional para el 2027

Gabriela Rivadeneira hizo el anuncio a través de sus canales oficiales

La Revolución Ciudadana (RC) decidió postergar la presentación oficial de su alianza nacional con miras a las elecciones seccionales de 2027.

Así lo anunció este jueves 18 de junio la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, a través de un mensaje difundido en las redes sociales de la organización política.

Rivadeneira señaló que la organización mantiene conversaciones y trabajos de coordinación para concretar acuerdos tanto a nivel nacional como provincial.

¿Por qué se postergó el anuncio?

Según explicó, en un video en redes sociales la decisión de aplazar la presentación pública responde a circunstancias relacionadas con una de las agrupaciones que participa en este proceso de acercamiento político.

La dirigente indicó que la Revolución Ciudadana continúa desarrollando sus mecanismos internos de organización y los procesos de construcción de alianzas territoriales de cara a los próximos comicios.

En su pronunciamiento, Rivadeneira afirmó que la organización resolvió no hacer público por el momento el acuerdo nacional debido a lo que calificó como una nueva ofensiva contra una de las agrupaciones aliadas.

Sin embargo, no detalló el nombre de la organización involucrada ni los hechos a los que hizo referencia.