Concejo de Guayaquil aprobó la subrogación de Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante

Tatiana Coronel seguirá siendo alcaldesa subrogante de Guayaquil. Así lo aprobó el Concejo Cantonal la tarde del jueves 26 de marzo de 2026.

En medio de un álgido debate, el Concejo aprobó la subrogación de Coronel, mientras Aquiles Alvarez permanece con prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro.

Durante la sesión 163, la mayoría de los ediles respaldó la continuidad de Coronel en el cargo, luego de que finalizara la licencia de Alvarez ese mismo día.

Alvarez no ha presentado una solicitud de una nueva licencia o pedido de vacaciones para mantenerse ausente del cargo. Esto generó cuestionamientos sobre la legalidad de la subrogación de Coronel en el Sillón de Olmedo.

Ante este hecho, el procurador municipal añadió que Coronel seguirá en funciones mientras no exista una denuncia formal de remoción de Alvarez o una sentencia en firme.

Coronel asumió la Alcaldía el 11 de febrero, luego de la detención de Alvarez en un allanamiento a su vivienda en medio de la investigación por el caso Goleada.

Alvarez ha presentado dos solicitudes de licencia en 2026. Ambas suman 45 días, de los 60 que la ley permite. Aunque puede extenderse por 30 días más por calamidad doméstica.