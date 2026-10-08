¿Qué es la campaña anticipada en Ecuador y qué sanciones establece el Código de la Democracia?
La campaña electoral anticipada es una infracción grave en Ecuador. El TCE tramita denuncias contra candidatos a alcaldías y prefecturas.
El TCE admitió a trámite cuatro denuncias por campala política anticipada en Ecuador.
Referencial Freepik.
Compartir
Actualizado:
08 oct 2026 - 11:09
Los recorridos por barrios, eventos comunitarios, publicaciones en redes sociales y entrega de donaciones por parte de candidatos han puesto nuevamente bajo discusión los límites de la campaña política anticipada en Ecuador.
A medida que se acercan las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, aumentan los cuestionamientos sobre las actividades que pueden realizar las organizaciones políticas antes del inicio oficial de la campaña, previsto para el 12 de noviembre.
La Corporación Participación Ciudadana emitió un comunicado el 6 de octubre en el que recordó que la campaña anticipada está prohibida por el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia. La organización pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) prevenir y sancionar posibles infracciones.
¿Qué es la campaña política anticipada en Ecuador?
La campaña anticipada o precampaña electoral comprende actividades de proselitismo realizadas antes del período autorizado por el CNE, con el propósito de promover candidaturas y conseguir respaldo electoral.
El numeral 7 del artículo 278 del Código de la Democracia tipifica expresamente como infracción electoral grave realizar actos de campaña anticipada o precampaña electoral.
El Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral contempla las siguientes acciones como una campaña electoral anticipada: entre otras conductas, reuniones públicas, asambleas o marchas organizadas directa o indirectamente para difundir propaganda o publicidad electoral vinculada con candidaturas.
- Pedir el voto por un candidato antes del inicio oficial de campaña
- Organizar mítines, marchas o reuniones para promocionar una candidatura
- Entregar regalos, alimentos o donaciones para conseguir apoyo electoral
- Contratar publicidad electoral en medios o plataformas digitales fuera de los mecanismos autorizados.
Por tanto, la infracción no se limita a pedir expresamente el voto. También pueden examinarse actividades destinadas a promocionar electoralmente a un candidato fuera del período permitido.
Sin embargo, no toda aparición pública de un político constituye automáticamente campaña anticipada: deben analizarse el contenido, la finalidad, las circunstancias y las pruebas de cada caso.
Participación Ciudadana alerta sobre el uso de niños en campañas
En su pronunciamiento, la Corporación Participación Ciudadana también advirtió sobre el uso de menores de edad en actividades políticas.
La organización recordó que la normativa protege la dignidad, intimidad, identidad e imagen de niños, niñas y adolescentes y rechazó su utilización con fines de proselitismo político.
Además, pidió a las organizaciones políticas respetar las reglas electorales y solicitó al CNE y al TCE adoptar medidas para prevenir y sancionar posibles infracciones.
El pronunciamiento se produjo tras un video en redes sociales en el que se ve a la asambleísta Roberta Zambrano en un mítin pidiendo a una menor que se "muestre la puntita" para regalarle un premio.
¿Qué candidatos tienen denuncias por campaña anticipada?
Hasta el 7 de octubre de 2026, el TCE registra al menos siete denuncias relacionadas con presunta promoción electoral anticipada de candidatos para las elecciones seccionales. Entre los casos reportados están los siguientes:
Jorge Yunda y Carla Cevallos
- el candidato a la Alcaldía de Quito y la aspirante a la Prefectura de Pichincha, ambos de Avanza, fueron denunciados por supuestamente utilizar eventos de risoterapia para promocionar sus candidaturas. En la audiencia del 7 de octubre, sus defensas rechazaron las acusaciones. El juez Ángel Torres debe emitir una decisión de primera instancia.
Viviana Olivares (Alcaldesa de Yaguachi
- La alcaldesa de Yaguachi, que busca la reelección por el Partido Social Cristiano, enfrenta denuncias relacionadas con presunta campaña anticipada y entrega de bienes mientras se promocionaba su candidatura. Su audiencia está prevista para el 28 de octubre.
Liliana Silva y Lady Cedeño (Santo Domingo)
- Las candidatas de Unidad Popular a la Alcaldía de Santo Domingo y la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, respectivamente, tienen procesos relacionados con presunta campaña anticipada.
Roberta Zambrano (Esmeraldas)
- La candidata a la Alcaldía de Esmeraldas por ADN enfrenta una denuncia relacionada con la presunta entrega de donaciones o regalos. También ha sido cuestionada por la supuesta participación de menores de edad en actividades proselitistas, acusación que ha negado.
Andrés Roche (Guayaquil)
- El candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el PSC fue denunciado por una supuesta contratación irregular de publicidad electoral. Su causa fue archivada el 4 de octubre porque el denunciante no completó los requisitos exigidos.
Compartir