¿Qué es la campaña anticipada en Ecuador y qué sanciones establece el Código de la Democracia?

Los recorridos por barrios, eventos comunitarios, publicaciones en redes sociales y entrega de donaciones por parte de candidatos han puesto nuevamente bajo discusión los límites de la campaña política anticipada en Ecuador.

A medida que se acercan las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, aumentan los cuestionamientos sobre las actividades que pueden realizar las organizaciones políticas antes del inicio oficial de la campaña, previsto para el 12 de noviembre.

La Corporación Participación Ciudadana emitió un comunicado el 6 de octubre en el que recordó que la campaña anticipada está prohibida por el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia. La organización pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) prevenir y sancionar posibles infracciones.

¿Qué es la campaña política anticipada en Ecuador?

La campaña anticipada o precampaña electoral comprende actividades de proselitismo realizadas antes del período autorizado por el CNE, con el propósito de promover candidaturas y conseguir respaldo electoral.

El numeral 7 del artículo 278 del Código de la Democracia tipifica expresamente como infracción electoral grave realizar actos de campaña anticipada o precampaña electoral.

El Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral contempla las siguientes acciones como una campaña electoral anticipada: entre otras conductas, reuniones públicas, asambleas o marchas organizadas directa o indirectamente para difundir propaganda o publicidad electoral vinculada con candidaturas.

Pedir el voto por un candidato antes del inicio oficial de campaña

Organizar mítines, marchas o reuniones para promocionar una candidatura

Entregar regalos, alimentos o donaciones para conseguir apoyo electoral

Contratar publicidad electoral en medios o plataformas digitales fuera de los mecanismos autorizados.

Por tanto, la infracción no se limita a pedir expresamente el voto. También pueden examinarse actividades destinadas a promocionar electoralmente a un candidato fuera del período permitido.

Sin embargo, no toda aparición pública de un político constituye automáticamente campaña anticipada: deben analizarse el contenido, la finalidad, las circunstancias y las pruebas de cada caso.

Participación Ciudadana alerta sobre el uso de niños en campañas

En su pronunciamiento, la Corporación Participación Ciudadana también advirtió sobre el uso de menores de edad en actividades políticas.

La organización recordó que la normativa protege la dignidad, intimidad, identidad e imagen de niños, niñas y adolescentes y rechazó su utilización con fines de proselitismo político.

Además, pidió a las organizaciones políticas respetar las reglas electorales y solicitó al CNE y al TCE adoptar medidas para prevenir y sancionar posibles infracciones.

El pronunciamiento se produjo tras un video en redes sociales en el que se ve a la asambleísta Roberta Zambrano en un mítin pidiendo a una menor que se "muestre la puntita" para regalarle un premio.

¿Qué candidatos tienen denuncias por campaña anticipada?

Hasta el 7 de octubre de 2026, el TCE registra al menos siete denuncias relacionadas con presunta promoción electoral anticipada de candidatos para las elecciones seccionales. Entre los casos reportados están los siguientes: