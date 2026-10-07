Tres formas de consultar el lugar de votación para las elecciones seccionales en Ecuador

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026.

Las personas ya pueden conocer su lugar de votación y verificar si fueron seleccionados como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó tres mecanismos para realizar esas consultas: la CNE APP, el call center y la página web institucional.

Así serán los debates en las elecciones seccionales

Estas son las tres opciones:

1. CNE APP

La consulta puede realizarse desde la aplicación móvil oficial CNE APP, disponible de manera gratuita para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android.

¿Todavía no conoces la #CNEApp? 👀 📲🗳️ Descarga gratis la aplicación oficial del CNE y consulta desde tu celular: 📍 Tu lugar de votación. 🗳️ Si fuiste designado como MJRV. 📚 Información útil sobre el proceso electoral. #TuVotoTuDecisión https://t.co/tcftUzvTn5 — cnegobec (@cnegobec) October 7, 2026

2. Call center

Otra alternativa es comunicarse al número (02) 381-5841. El servicio telefónico atiende de lunes a viernes, de 08:30 a 19:00, y los sábados, domingos y feriados, de 08:30 a 17:00.

#CNEInforma ☎️ ¿Sabes dónde debes votar el próximo 2️⃣9️⃣ de noviembre? 😳 Llama a nuestro #CallCenter y conoce tu Junta Receptora del Voto y Recinto Electoral. 📲🗳️ #Elecciones2027Ec #ElecciónCPCCS2027 https://t.co/bpyJZfe9Rt — cnegobec (@cnegobec) October 6, 2026

3. Página web

Los electores también pueden ingresar al sitio del CNE, www.cne.gob.ec, donde se encuentra la información relacionada con los próximos comicios.

¿Cómo consultar el lugar de votación por la web?

Para conocer dónde votar a través de la página web del CNE se deben seguir estos pasos:

Ingresar a www.cne.gob.ec .

. Seleccionar la opción 'Consulta tu lugar de votación'.

Digitar el número de cédula e ingresar la fecha de nacimiento .

e ingresar la . Completar la verificación de seguridad para confirmar que no se trata de un robot.

Presionar el botón 'Consultar' .

. El sistema mostrará la información del lugar de votación y si fue designado como miembro de mesa.

Las votaciones seccionales se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026. En esta jornada, los ecuatorianos elegirán a sus prefectos, alcaldes y miembros de las juntas parroquiales, además de los vocales del Cpccs