Los candidatos a la Prefectura de Pichincha acuden a sus recintos electorales para ejercer su derecho al voto este domingo 29 de noviembre de 2026.

Los candidatos a la Prefectura de Pichincha llegan este domingo 29 de noviembre de 2026 a sus recintos electorales para ejercer su derecho al voto y participar en las elecciones seccionales.

Durante la jornada, los aspirantes acuden a las urnas para elegir a las próximas autoridades provinciales. En Pichincha, más de 2,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar en 469 recintos electorales.

Así votan los candidatos a la Prefectura de Pichincha

Giovanna Ubidia votó y llamó a respetar los resultados electorales

La candidata a la Prefectura de Pichincha por Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, Giovanna Ubidia, ejerció su derecho al voto este domingo 29 de noviembre de 2026.

Durante sus declaraciones, hizo un llamado a respetar la voluntad de los ciudadanos y señaló que esperará los resultados junto a su compañero de fórmula en la sede de campaña. Además, aseguró que su propuesta para la provincia se basa en el trabajo planificado, la honestidad y la transparencia.

Giovanna Ubidia, candidata a la Prefectura de Pichincha por ADN, votó este domingo 29 de noviembre de 2026. API.

Andrés Guschmer votó en Guayaquil junto al presidente Daniel Noboa

El candidato a la Prefectura del Guayas, Andrés Guschmer, ejerció su derecho al voto este domingo 29 de noviembre de 2026 en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ingeniería Química.

Llegó acompañado del presidente de la República, Daniel Noboa, quien estuvo junto a su esposa, Lavinia Valbonesi, y su madre, Annabella Azín. Al lugar también llegaron otros candidatos.

Su llegada estuvo acompañada de un contingente de resguardo integrado por al menos media docena de efectivos de seguridad.