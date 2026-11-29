El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 mantiene activo un operativo nacional con 3 100 funcionarios articulados entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública (MSP), Cuerpos de Bomberos y Gestión de Riesgos para acompañar el desarrollo de los comicios de este domingo 29 de noviembre de 2026.

Según explicó el director general de la institución, Juan Carlos Paladines, el sistema de videovigilancia opera bajo estrictos parámetros técnicos y de control.

La vigilancia directa en recintos se monitorea con 1 285 cámaras, mismas que monitorean de forma permanente y preventiva la periferia y los alrededores de los recintos electorales en todo el país.

Además, la entidad cuenta con 6 000 cámaras propias activas en el territorio ecuatoriano y a estas se suman 22 000 cámaras pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados.

Despliegue militar y protocolos de custodia

En la región Costa e Insular, las Fuerzas Armadas mantienen activo un contingente de seguridad y logística para resguardar los recintos y garantizar la cadena de custodia del material electoral al cierre de la jornada.

El contralmirante Firmo Cedeño, comandante de Operaciones Navales, detalló a Telemazonas que la Fuerza Naval desplegó alrededor de 6 000 efectivos en jurisdicciones que abarcan Esmeraldas, cinco cantones de Manabí, Galápagos, Guayaquil, Puerto Bolívar y Tenguel.

Según la autoridad, son 3 800 uniformados en la ciudad de Guayaquil y 9 000 militares en toda la provincia del Guayas, quienes custodian la seguridad durante la jornada.

El oficial indicó que, tras solventarse retrasos puntuales registrados al inicio en ocho recintos del Guayas, incluida la apertura de mesas en la Universidad de Guayaquil.

El proceso avanza con normalidad y bajo coordinación permanente con las delegaciones provinciales del CNE para el traslado de los paquetes electorales pese a las lluvias previstas para la tarde.

Balance Emergencias

En las últimas 12 horas se han registrado aproximadamente 2 000 emergencias, la mayoría vinculadas a libadores, fiestas y escándalos en la vía pública, sin que ninguna esté relacionada con incidentes dentro del proceso electoral.

Las autoridades observaron además una alta afluencia ciudadana desde las primeras horas, atribuida a que muchos electores decidieron adelantar su voto antes de las lluvias previstas para la tarde por el Inamhi.

Así avanza la votación en Quito

En Quito, la apertura de las juntas receptoras del voto se cumplió desde las 07:00 con la presencia oportuna de los miembros de mesa y el resguardo de más de 3 000 servidores policiales, quienes custodian los exteriores de los recintos electorales para garantizar la seguridad.

En el norte de la capital, Carlos Morocho, jefe de Operaciones del Distrito Eugenio Espejo, comentó a Teleamazonas que se desplegaron alrededor de 700 uniformados para vigilar 71 recintos electorales.

En puntos de alta concurrencia como el Colegio Central Técnico, la jornada retomó su curso regular tras un leve retraso inicial, con apoyo de agentes metropolitanos de control y de tránsito en los alrededores.

Por su parte, en el sur de Quito, el dispositivo policial contempla 571 uniformados en el distrito Eloy Alfaro para resguardar la jornada.

A escala distrital, la Policía Nacional mantiene filtros permanentes de revisión de mochilas y bolsos en los ingresos para evitar el porte de armas u objetos prohibidos, además de ejecutar boletas de captura vigentes una vez que los ciudadanos salen de sufragar.

Así avanza la votación en Guayaquil

Y en el sur de Guayaquil, en la Unidad Educativa Santiago de las Praderas, ubicada en la parroquia urbana Ximena, una de las más pobladas del puerto principal y que cuenta con más de 423 000 electores, la jornada arrancó con normalidad en las 12 juntas receptoras del voto de este recinto.