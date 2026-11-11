¿Hasta cuándo se pueden capacitar los miembros de mesa para las elecciones seccionales?

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto deben capacitarse antes de acudir a la mesa en las elecciones seccionales 2027.

Los ciudadanos designados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de 2027 tienen hasta el domingo 29 de noviembre de 2026 para cumplir con la capacitación presencial obligatoria.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que están habilitados más de 600 puntos de capacitación en Ecuador para que los ciudadanos seleccionados puedan prepararse antes de los comicios.

Las jornadas comenzaron el 7 de septiembre y se extenderán hasta el 29 de noviembre, según el calendario electoral. Cada miembro de mesa debe asistir una sola vez a la capacitación presencial, en el lugar y horario que elija entre las opciones habilitadas.

¿Dónde consultar los puntos de capacitación del CNE?

Los ciudadanos designados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto pueden consultar las direcciones y horarios disponibles a través de los siguientes canales oficiales:

Página web: www.cne.gob.ec.

Aplicación móvil CNE App.

Redes sociales oficiales del Consejo Nacional Electoral.

El organismo electoral indicó que los ciudadanos pueden escoger el punto de capacitación y el horario que mejor se ajuste a su disponibilidad.

¿Hasta cuándo se notificará a los miembros de mesa?

Según el CNE, las notificaciones se realizan de manera presencial o virtual hasta el 14 de noviembre del 2026. Sin embargo, el plazo para recibir la notificación es diferente al de la capacitación.

Por lo tanto, los ciudadanos notificados hasta el 14 de noviembre todavía tendrán plazo hasta el 29 de noviembre para completar su formación obligatoria.

La capacitación forma parte de la preparación de los ciudadanos que estarán a cargo de recibir los votos y participar en los procedimientos de las juntas durante las elecciones seccionales y del Cpccs de 2027.