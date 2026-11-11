Elecciones seccionales 2026: ¿qué pueden y qué no pueden hacer los candidatos durante la campaña?

Los candidatos a las elecciones seccionales de Ecuador tendrán 15 días de campaña electoral, del 12 al 26 de noviembre de 2026.

La campaña electoral para las elecciones seccionales de Ecuador comenzará este jueves 12 de noviembre de 2026. Los candidatos a alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales tendrán hasta el jueves 26 de noviembre para buscar el respaldo de los ciudadanos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció un período de campaña de 15 días, previo a las votaciones del domingo 29 de noviembre. Aunque el proceso se denomina oficialmente Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, los comicios se celebrarán este año.

Los candidatos a las elecciones seccionales de Ecuador tendrán 15 días de campaña electoral, del 12 al 26 de noviembre de 2026. CNE.

Durante este período, los aspirantes podrán realizar recorridos, concentraciones y otras actividades proselitistas. Sin embargo, deberán cumplir las restricciones establecidas en el Código de la Democracia y la normativa electoral.

¿Qué pueden hacer los candidatos durante la campaña electoral?

Los aspirantes podrán promocionar sus propuestas y planes de trabajo mediante distintas actividades, siempre que respeten los límites de gasto y las disposiciones del organismo electoral.

Entre las actividades permitidas están:

Mítines y concentraciones políticas: para presentar sus propuestas a los electores

Caravanas y recorridos: visitas a barrios, mercados y otros espacios públicos

Foros y encuentros ciudadanos: espacios para explicar sus planes de trabajo

Entrega de artículos promocionales: banderas, camisetas, esferos, pulseras, agendas y otros objetos permitidos por la normativa

Publicidad electoral autorizada: difusión en medios de comunicación y vallas mediante el Fondo de Promoción Electoral del CNE

Los gastos de campaña financiados con recursos privados deben registrarse y mantenerse dentro de los límites establecidos para cada candidatura.

¿Qué tienen prohibido hacer los candidatos?

La normativa electoral establece restricciones para evitar el uso indebido de recursos y garantizar condiciones de competencia entre los participantes.

Estas son algunas de las principales prohibiciones:

Entregar regalos o dádivas: los candidatos no pueden distribuir donaciones o beneficios a los ciudadanos, excepto los artículos promocionales expresamente permitidos

Participar en inauguraciones de obras públicas: la prohibición rige desde la inscripción de la candidatura e incluye otros eventos financiados con fondos públicos

Utilizar recursos del Estado: no pueden emplear vehículos, instalaciones, bienes o fondos públicos para promocionarse

Contratar publicidad electoral directamente: la pauta en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias debe gestionarse mediante los mecanismos autorizados por el CNE

Superar los límites de gasto electoral: los recursos utilizados para promocionar una candidatura están sujetos a fiscalización

Realizar propaganda electoral fuera del período autorizado: las actividades que constituyan campaña anticipada pueden ser investigadas por el organismo electoral

Además, las autoridades y los servidores públicos no pueden utilizar sus cargos para inducir el voto a favor de una candidatura.

¿Cómo funcionará la publicidad electoral?

El CNE informó el martes 10 de noviembre de 2026 que 601 proveedores están habilitados para difundir promoción electoral durante estos comicios.

La cifra incluye 514 proveedores calificados inicialmente y otros 87 incorporados en una nueva resolución.

Entre los habilitados constan medios de prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y empresas de vallas publicitarias.

Los candidatos y las organizaciones políticas no pueden contratar directamente los espacios cubiertos por el Fondo de Promoción Electoral. La administración de estos recursos se realiza mediante el sistema establecido por el CNE.

¿Qué pasa con los candidatos que buscan la reelección?

Las autoridades de elección popular que buscan reelegirse de manera inmediata en el mismo cargo deben tomar licencia sin remuneración durante el período de campaña electoral, según el artículo 93 del Código de la Democracia.

En cambio, quienes aspiran a una dignidad diferente deben renunciar a su cargo antes de solicitar la inscripción de su candidatura.

Estas disposiciones buscan separar el ejercicio de las funciones públicas de las actividades proselitistas.