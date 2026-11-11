51 731 candidaturas están en firme para las votaciones seccionales del 29 de noviembre
El CNE confirmó que 51 731 candidaturas de las 24 provincias de Ecuador cumplieron con los requisitos para participar en los comicios.
Ecuador volverá a las urnas el domingo 29 de noviembre para las votaciones de autoridades locales y Cpccs.
Archivo API
Compartir
Actualizado:
11 nov 2026 - 13:24
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó, este miércoles 11 de noviembre de 2026, que un total de 51 731 candidaturas están en firme para las próximas elecciones seccionales de Ecuador.
Según el organismo electoral, las candidaturas de las 24 provincias del país ya quedaron habilitadas para participar en las votaciones del domingo 29 de noviembre de 2026.
En estos comicios, los ecuatorianos elegirán a sus representantes para cinco dignidades:
- Prefectos y viceprefectos.
- Alcaldes.
- Concejales.
- Vocales de las juntas parroquiales.
- Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
CNE habilita plataforma para conocer a los candidatos
Como parte de las herramientas de información electoral, el CNE habilitó la plataforma digital Voto Informado para que las personas puedan consultar quiénes son los candidatos que participarán en las elecciones seccionales.
Esta herramienta busca facilitar el acceso a información sobre los aspirantes y principalmente las propuestas que plantean.
Compartir