51 731 candidaturas están en firme para las votaciones seccionales del 29 de noviembre

Ecuador volverá a las urnas el domingo 29 de noviembre para las votaciones de autoridades locales y Cpccs.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó, este miércoles 11 de noviembre de 2026, que un total de 51 731 candidaturas están en firme para las próximas elecciones seccionales de Ecuador.

Según el organismo electoral, las candidaturas de las 24 provincias del país ya quedaron habilitadas para participar en las votaciones del domingo 29 de noviembre de 2026.

🇪🇨 | ¡51.731 candidaturas participarán en las #Elecciones2027Ec! 🗳️ 📱 Conoce quiénes son y qué proponen en nuestra plataforma. ⤵️ https://t.co/hpi3GKmw1u. https://t.co/lTiKg4BeYY — cnegobec (@cnegobec) November 11, 2026

En estos comicios, los ecuatorianos elegirán a sus representantes para cinco dignidades:

Prefectos y viceprefectos.

Alcaldes.

Concejales.

Vocales de las juntas parroquiales.

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

¡Las candidaturas de las 24 provincias del 🇪🇨 están en firme para las #Elecciones2027Ec! ✅ Con corte al 1️⃣1️⃣ de noviembre, conoce a las y los candidatos calificados en firme y sus planes de trabajo ingresando en https://t.co/hpi3GKmw1u #TuVotoTuDecisión 🗳️ https://t.co/XyK36tqC0w — cnegobec (@cnegobec) November 11, 2026

CNE habilita plataforma para conocer a los candidatos

Como parte de las herramientas de información electoral, el CNE habilitó la plataforma digital Voto Informado para que las personas puedan consultar quiénes son los candidatos que participarán en las elecciones seccionales.

Esta herramienta busca facilitar el acceso a información sobre los aspirantes y principalmente las propuestas que plantean.