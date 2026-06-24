Caso Progen: Comisión de Fiscalización tiene 30 días para entregar informe

El informe deberá remitirse a Fiscalía y Contraloría tras el plazo de 30 días.

La Asamblea Nacional aprobó este 24 de junio de 2026 una resolución para que la Comisión de Fiscalización y Control Político inicie una investigación sobre la denominada “ruta del dinero” entregado por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas vinculadas a la adjudicación de contratos.

La Resolución recibió el respaldo de 131 legisladores presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional.

30 días para informe sobre la ‘ruta del dinero’

La resolución dispone que la Comisión de Fiscalización inicie un proceso para analizar el destino de los fondos entregados por la empresa Progen, tomando como referencia un listado que ha sido de conocimiento público.

El documento aprobado faculta a la mesa legislativa a solicitar información, requerir documentación y convocar a comparecer a autoridades, representantes legales y otros actores relacionados con los hechos que serán objeto de investigación.

El objetivo es trazar el recorrido exacto de los fondos y determinar si hubo irregularidades en la contratación pública que involucren a la firma investigada.

Transparencia y rendición de cuentas: El reto de la Comisión

Durante el debate, la legisladora Ana Belén Tapia, proponente del proyecto, aseguró que el proceso se desarrollará con transparencia y sostuvo que no se ocultará información durante la fiscalización.

“Es necesario aclarar, por el bien del país, la ruta del dinero entregado a Progen, que finalmente habrían ido a manos de 29 personas naturales y jurídicas. Entre ellas figura un abogado vinculado al caso Metástasis”, dijo Tapia.

La investigación legislativa buscará determinar el recorrido de los recursos entregados por la empresa y recopilar elementos que permitan establecer responsabilidades o posibles hallazgos relacionados con la adjudicación de contratos.

Informe será remitido al Pleno y a organismos de control

La resolución establece que la Comisión deberá presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo de 30 días, con las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización.

Además, se dispuso que la Secretaría General remita la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para su conocimiento y los fines que correspondan dentro de sus competencias.