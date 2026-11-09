¿Quién es María Fernanda Guillén, que asumirá la Alcaldía de Quito durante la campaña?

Concejo Metropolitano eligió a María Fernanda Guillén como vicealcaldesa suplente para presidir al Municipio de Quito

El Concejo Metropolitano concedió, el viernes 6 de noviembre, una licencia sin remuneración para que el alcalde Pabel Muñoz participe en la campaña electoral. El período del permiso contempla entre el 12 y el 26 de noviembre.

En este contexto, el Concejo eligió, con 14 votos a favor, a María Fernanda Guillén como vicealcaldesa suplente para presidir la Alcaldía durante los 15 días que durará la campaña de las lecciones Seccionales.

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¿Quién es María Fernanda Guillén?

María Fernanda Guillén será quien asuma temporalmente, desde el 12 de noviembre, la Alcaldía de Quito durante la campaña electoral, en reemplazo del alcalde Pabel Muñoz.

Su llegada al Concejo Metropolitano se produjo luego de que Wilson Merino renunciara a su cargo de concejal para postularse a la Alcaldía de Quito. Guillén, quien se desempeñaba como su suplente, fue principalizada y posteriormente asumió como vicealcaldesa suplente.

Durante la actual administración de Quito estuvo al frente de las administraciones zonales Eugenio Espejo y La Mariscal.

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También desempeñó otros cargos, entre ellos:

Gerenta técnica de Quito Turismo .

. Gerenta general de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro .

. Directora del Hospital del IESS Comité del Pueblo .

. Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Su formación académica

Guillén es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y cuenta con una maestría en Ciencias Económicas, con mención en Desarrollo, por Flacso Ecuador.

Además, cursa una maestría en Diseño y Planificación Urbana, con mención en Ciudades Inteligentes, en la Universidad Hemisferios.