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Política

CNE inicia proceso para eliminar a Construye y Unidad Popular del registro de partidos

El CNE aprobó con cuatro votos a favor el informe técnico. Las organizaciones tienen 10 días para presentar pruebas de descargo.

Militantes de Unidad Popular en un plantón afuera del Consejo Nacional Electoral

API.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

26 mar 2026 - 12:12

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves 26 de marzo del 2026 el informe técnico que sugiere la eliminación de los movimiento políticos Construye y Unidad Popular del registro de partidos. 

El informe se aprobó con la principalización de los vocales suplentes María Cristina Kronfle, y José Merino, que reemplazan a los consejeros Elena Nájera y Enrique Pita, quienes se excusaron por compromisos previamente adquiridos. 

En la sesión votaron a favor de la aprobación del informe los vocales Diana Atamaint, José Cabrera, José Merino y María Cristina Kronfle. Cabrera se abstuvo de votar en el caso de Unidad Popular. 

De acuerdo con el documento, Unidad Popular habría pasado de tener 206 771 afiliados a 31 015, es decir un 15% de lo requerido para tener vigencia. 

Según la Ley Electoral, Unidad Popular como Construye cuentan con 10 días, a partir de la notificación, para presentar pruebas de descargo e intentar evitar la desaparición, a puertas de las elecciones seccionales de febrero de 2027. 

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