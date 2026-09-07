Mourinho y su asignatura pendiente de la Champions League con el Real Madrid

El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, dirige una sesión de entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, en Madrid, el 7 de septiembre de 2026.

Llegado al Real Madrid para dejar atrás dos años sin trofeos, José Mourinho afronta la asignatura pendiente de su primera época al frente del conjunto merengue en la que ganó todo en España, pero no la Champions.

El Real Madrid recibe el martes en su primer partido de la fase regular de la Liga de Campeones al Inter de Milán, el equipo al que Mourinho hizo campeón de Europa en 2010 frente al Bayern Múnich (2-0) en el Santiago Bernabéu en su último acto con el club italiano.

La siguiente temporada se puso al mando del Real Madrid con el gran objetivo de volver a ganar la Champions, que el equipo merengue no había vuelto a alzar desde 2002.

Mourinho, el hombre del triplete con el Inter conquistando Champions, liga y Copa italianas, se perfilaba como el hombre para ganar la "Décima", pero el luso, que también había hecho campeón de Europa al Oporto en 2004, no pudo repetir la hazaña con el Real Madrid.

"¿Si tengo la ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid? Obviamente sí, pero enteramente separado de lo anterior", dijo este lunes en rueda de prensa, desligando su actual etapa de la anterior.

A las puertas de la final

En sus tres años al frente del Real Madrid entre 2010 y 2013, cayó siempre en semifinales de la máxima competición continental de clubes ante Barcelona, Bayern Munich y Borussia Dortmund, respectivamente.

Especialmente dolorosa fue para el técnico portugués su eliminación frente al Bayern en la temporada 2011-2012.

"Aquella temporada el Madrid era el mejor equipo de España y también el mejor de Europa. Por eso fue tan duro para nosotros asumir la eliminación frente al Bayern en la Champions", recordaba Mou hace unos años en una entrevista con el diario Marca.

En aquella campaña, el técnico portugués ganó la liga española con un récord de 100 puntos, algo que no se había logrado antes.

En sus primeras tres temporadas en el conjunto blanco, Mourinho ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, pero quedó la espina de la Champions.

Un trofeo que llegó al año siguiente de su salida de la mano de Carlo Ancelotti, dando inicio a un ciclo ganador de cuatro 'Orejonas' en cinco años entre el técnico italiano y el francés Zinedine Zidane.

Tras llamarlo de vuelta, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó en mayo sobre Mourinho: "Nos elevó la competitividad. Y, a partir de ahí, ganamos seis Champions en 10 años".

"Me alegro de que el trabajo que hice dejara cosas positivas, pero los títulos eran de los que estaban aquí, de Carlo Ancelotti y Zidane, de los jugadores y la gente", dijo el luso tras volver al banquillo merengue.

Un viejo conocido

Trece años después de su salida en 2013 del Bernabéu, Mourinho regresa con la misión de ganar títulos y la vista puesta en la 'Orejona'.

"Acabar sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada exitosa", recordaba Mourinho en agosto.

Su camino hacia la final del estadio Metropolitano en junio empieza el martes frente a un equipo como el Inter por el que no esconde su aprecio y frente a un entrenador, Cristian Chivu, al que entrenaba como jugador en la final de 2010.

"Chivu será siempre uno de los míos. Estoy muy feliz por él, por lo que está consiguiendo", dijo Mourinho este lunes.

El ahora técnico del Inter fue en aquella final el lateral izquierdo de una férrea defensa, que frenó al Bayern y contribuyó a un histórico triplete del conjunto interista.

"Es un ganador que sabe transmitir las cosas, es algo que pocos saben hacer como él", dijo este lunes Cristian Chivu sobre su antiguo entrenador.

"Estoy seguro de que el Real Madrid tendrá una gran temporada" con Mourinho, añadió Chivu.

Ambos se enfrentarán el martes en el Santiago Bernabéu, donde el Inter acude en racha tras ganar sus tres primeros partidos ligueros.