CNE habilitará 4 463 recintos electorales para el Referéndum y Consulta Popular 2025

Los ciudadanos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre reformas constitucionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará 4 463 recintos electorales a escala nacional y en el exterior para el Referéndum y Consulta Popular 2025. Esta cifra se conoció este viernes 17 de octubre del 2025.

La ciudadanía volverá a las urnas el domingo 16 de noviembre y podrá sufragar en 4 364 recintos electorales ubicados en el territorio nacional y 99 en el exterior.

Ese día, los ciudadanos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre reformas constitucionales referentes al retorno de bases militares al país, eliminar financiamiento de partidos y movimientos políticos; y la reducción del número de asambleístas.

También se votará una consulta popular de alcance nacional para la instalación de una Asamblea Constituyente que modifique la Constitución.

El CNE declaró a Ecuador en período electoral, aprobó el calendario y presupuesto que se requerirá para el desarrollo de este proceso. Para el Referéndum y Consulta Popular e aprobó un presupuesto de 59 millones de dólares.