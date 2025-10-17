CNE habilitará 4 463 recintos electorales para el Referéndum y Consulta Popular 2025
Ecuador volverá a las urnas el domingo 16 de noviembre del 2025 luego de que el CNE se declaró en período electoral y aprobó el calendario
Los ciudadanos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre reformas constitucionales
17 oct 2025 - 21:56
El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará 4 463 recintos electorales a escala nacional y en el exterior para el Referéndum y Consulta Popular 2025. Esta cifra se conoció este viernes 17 de octubre del 2025.
La ciudadanía volverá a las urnas el domingo 16 de noviembre y podrá sufragar en 4 364 recintos electorales ubicados en el territorio nacional y 99 en el exterior.
Ese día, los ciudadanos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre reformas constitucionales referentes al retorno de bases militares al país, eliminar financiamiento de partidos y movimientos políticos; y la reducción del número de asambleístas.
También se votará una consulta popular de alcance nacional para la instalación de una Asamblea Constituyente que modifique la Constitución.
El CNE declaró a Ecuador en período electoral, aprobó el calendario y presupuesto que se requerirá para el desarrollo de este proceso. Para el Referéndum y Consulta Popular e aprobó un presupuesto de 59 millones de dólares.
