CNE lanza el micrositio para conocer las preguntas del Referéndum y Consulta Popular
En el micrositio 'Voto Informado', habilitado por el CNE, la ciudadanía podrá encontrar las cuatro preguntas del Referéndum y Consulta 2025.
Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre.
14 oct 2025 - 21:58
El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su página web institucional un micrositio denominado 'Voto Informado', este martes 14 de octubre del 2025.
Esta herramienta digital permitirá a los ecuatorianos conocer a detalle las preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025, programados para el domingo 16 de noviembre.
A través de esta plataforma, los votantes podrán revisar las cuatro preguntas que aparecerán en la papeleta: tres pertenecientes al Referéndum y una a la Consulta Popular, junto con sus respectivos anexos y estatutos explicativos.
El CNE destacó que el objetivo del micrositio es que la ciudadanía acceda a información clara, transparente y verificable para que pueda ejercer su voto con conocimiento sobre los temas que serán sometidos a decisión popular.
Según la entidad electoral, el portal ‘Voto Informado’ cuenta con “una interfaz sencilla y accesible”, adaptada para su uso desde computadoras y dispositivos móviles. Está disponible en el sitio web institucional del CNE: www.cne.gob.ec.
