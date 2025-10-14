CNE lanza el micrositio para conocer las preguntas del Referéndum y Consulta Popular

Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su página web institucional un micrositio denominado 'Voto Informado', este martes 14 de octubre del 2025.

Esta herramienta digital permitirá a los ecuatorianos conocer a detalle las preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025, programados para el domingo 16 de noviembre.

A través de esta plataforma, los votantes podrán revisar las cuatro preguntas que aparecerán en la papeleta: tres pertenecientes al Referéndum y una a la Consulta Popular, junto con sus respectivos anexos y estatutos explicativos.

El CNE destacó que el objetivo del micrositio es que la ciudadanía acceda a información clara, transparente y verificable para que pueda ejercer su voto con conocimiento sobre los temas que serán sometidos a decisión popular.

Según la entidad electoral, el portal ‘Voto Informado’ cuenta con “una interfaz sencilla y accesible”, adaptada para su uso desde computadoras y dispositivos móviles. Está disponible en el sitio web institucional del CNE: www.cne.gob.ec.