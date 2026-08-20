CNE reporta 219 objeciones a candidaturas para las elecciones seccionales

Las 24 juntas provinciales electorales están a cargo de calificar las candidaturas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) contabilizó al menos 219 objeciones contra las más de 53 500 candidaturas inscritas para las próximas elecciones seccionales de Ecuador, cuyas votaciones están previstas para el 29 de noviembre de 2026.

El plazo para que las organizaciones políticas presentaran objeciones vencerá a las 23:59 de este jueves 20 de agosto.

Las 24 juntas provinciales electorales están a cargo del proceso de revisión y calificación para que las candidaturas queden en firme.

Vocales de juntas parroquiales concentran más objeciones

Según el CNE, hasta las 19:00 del 20 de agosto, la mayor cantidad de objeciones corresponden a los candidatos a vocales de juntas parroquiales, con 103 casos.

Le siguen las candidaturas a alcaldes, con 43 objeciones, mientras que las listas de prefectos y viceprefectos registran 26.

Las provincias con más objeciones son:

Morona Santiago: 63

Manabí: 29

Chimborazo 26

Galápagos: 22

Azuay 13

Orellana 13

Santo Domingo de los Tsáchilas 9

Otras: 44

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el 9 de noviembre de 2026 se conocerá el listado definitivo de candidatos que participarán en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El CNE recordó que una candidatura se considera oficialmente inscrita cuando la resolución que la califica queda en firme y no existen recursos administrativos o judiciales pendientes.