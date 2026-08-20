Tres buscados por Estados Unidos por narcotráfico son detenidos en Ecuador

Tres ciudadanos fueron detenidos en Ecuador por un difusión roja Interpol.

Tres personas buscadas por Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas fueron detenidas en Ecuador, Guatemala y Colombia, como parte de una operación de cooperación internacional.

Entre los detenidos está Wilson Eduardo Mendoza Barberán, señalado por las autoridades ecuatorianas como integrante de Los Choneros y quien ocupó varios cargos públicos en Ecuador entre 2007 y 2015.

Mendoza fue detenido por la Policía de Guatemala cuando pretendía viajar hacia Ecuador. Sobre él pesaba una difusión roja de Interpol y un requerimiento de Estados Unidos por narcotráfico.

Fue funcionario público en Ecuador

Según la información difundida por las autoridades, Mendoza trabajó en la entonces Secretaría Nacional del Agua (Senagua), donde llegó a ocupar el cargo de subsecretario.

Posteriormente se desempeñó como asesor del entonces ministro Walter Solís, quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana.

Las autoridades señalan actualmente a Mendoza como parte de Los Choneros. Su detención se logró mediante la cooperación entre Ecuador, Guatemala, Colombia y Estados Unidos.

Los tres personas tenían difusión roja de Interpol y son requeridos por Estados Unidos por narcotráfico. John Reimberg.

Otras dos detenciones

En la misma operación también fue detenido Rubén Horacio Bermúdez Loor en Guayaquil, mientras que Elixandro Ico Cuervo fue localizado en Colombia.

Los tres tenían difusión roja de Interpol y son requeridos por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, según la información oficial.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que la Ley de Extradición permite detener a ciudadanos ecuatorianos con fines de extradición cuando existe una solicitud internacional y se cumplen los requisitos establecidos en la normativa.

Los procedimientos legales continuarán para determinar la eventual extradición de los detenidos hacia Estados Unidos.