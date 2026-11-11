Proyecto de Ley de IA en Ecuador: ¿Qué dicen la Fiscalía, Policía y otras instituciones?

Representantes de la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y organismos de protección de datos expusieron sus observaciones sobre el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial.

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibió a representantes de diversas instituciones públicas y organizaciones este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El objetivo: debatir el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo, Uso Ético y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el Ecuador.

Durante la sesión, las entidades expusieron observaciones técnicas que abren el debate sobre los límites punitivos y la protección de datos en el país.

Riesgos de duplicidad penal en el debate legislativo

Alberto Carrión, coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, advirtió sobre una posible duplicidad entre los tipos penales propuestos en el proyecto de ley para sancionar conductas asociadas a la inteligencia artificial.

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibió los apoyos técnicos de diversas entidades públicas para fortalecer la regulación de la inteligencia artificial y la protección de derechos en el Ecuador. Pixabay

Como alternativa, el funcionario planteó analizar la incorporación del uso de contenidos generados mediante estas herramientas como una circunstancia agravante dentro de otros delitos ya existentes.

Propuestas de la Policía y Defensoría del Pueblo

Carlos Ortega, director nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Policía, propuso reformar el artículo 35 para incluir la investigación penal de manera explícita frente al uso indebido de la tecnología.

Así, según el experto, se amplía su alcance a los delitos de acción pública y privada.

Debate legislativo en la Asamblea Nacional sobre el alcance penal y la regulación ética de la inteligencia artificial en el país se dio este miércoles 11 de noviembre de 2026. Pixabay

Por su parte, Rodrigo Varela, en representación de la Defensoría del Pueblo, recomendó reforzar las garantías de derechos humanos y la protección de datos.

Asimismo, la regulación de la vigilancia biométrica, destacando la necesidad de asegurar la revisión humana ante decisiones automatizadas.

Armonización y soberanía digital

Paula Solarte, especialista en Regulación de Protección de Datos Personales, propuso armonizar la iniciativa con la normativa vigente de protección de datos, extender su aplicación a proveedores internacionales y perfilar las competencias institucionales.

A su vez, Alex Sotomayor, de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, sugirió refinar la definición de los sistemas de inteligencia artificial.

incorporar principios de autonomía y soberanía digital, e integrar evaluaciones de impacto en derechos humanos dentro de la gestión de riesgos.

La comisión comenzará con el análisis técnico para consolidar el contenido de la normativa.

¿Qué propone el proyecto de ley IA?