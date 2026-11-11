Cpccs da 10 días al Presidente para enviar la terna de candidatos a Procurador General
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) inició el proceso para designar al nuevo Procurador.
El Cpccs inició el proceso de designación del Procurador General de Estado.
Archivo.
Compartir
Actualizado:
11 nov 2026 - 14:25
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solicitó a la Presidencia de la República que, en un plazo de 10 días, remita la terna de candidatos para elegir al nuevo Procurador General del Estado.
La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo, el martes 10 de noviembre de 2026, que dio inicio al proceso de designación de esta autoridad.
"Las personas que la integren deberán cumplir con los criterios de especialidad y méritos establecidos en el Reglamento", indicó el Cpccs.
Como parte del procedimiento para designar al Procurador, el Cpccs también conformó una Comisión Técnica, integrada por delegados de los consejeros y consejeras.
Este equipo tendrá entre sus responsabilidades revisar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos y elaborar los informes de verificación de la terna enviada por el Ejecutivo.
El organismo informó que, entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, los interesados podrán inscribirse para formar parte de la Veeduría Ciudadana, que tendrá a su cargo el seguimiento y vigilancia de las distintas etapas del proceso de selección.
Compartir