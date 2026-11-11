Cpccs da 10 días al Presidente para enviar la terna de candidatos a Procurador General 

El Cpccs inició el proceso de designación del Procurador General de Estado.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solicitó a la Presidencia de la República que, en un plazo de 10 días, remita la terna de candidatos para elegir al nuevo Procurador General del Estado.

La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo, el martes 10 de noviembre de 2026, que dio inicio al proceso de designación de esta autoridad.

"Las personas que la integren deberán cumplir con los criterios de especialidad y méritos establecidos en el Reglamento", indicó el Cpccs.

Como parte del procedimiento para designar al Procurador, el Cpccs también conformó una Comisión Técnica, integrada por delegados de los consejeros y consejeras.

📢 El #CPCCS da continuidad a dos importantes procesos de designación de autoridades. ✅ Procurador General del Estado: inicia el proceso de designación y se abre la inscripción para la Veeduría Ciudadana. ✅ Fiscal General del Estado: el concurso pasa a la fase de oposición, que contempla pruebas escrita y oral. 📄 Conoce los detalles en nuestro boletín de prensa. 🇪🇨 — Participa Ecuador (@CpccsEc) November 10, 2026

Este equipo tendrá entre sus responsabilidades revisar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos y elaborar los informes de verificación de la terna enviada por el Ejecutivo.

El organismo informó que, entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, los interesados podrán inscribirse para formar parte de la Veeduría Ciudadana, que tendrá a su cargo el seguimiento y vigilancia de las distintas etapas del proceso de selección.