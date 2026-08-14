Fotos: El último adiós a Elizabeth Lozada, esposa del cantante Mauricio Núñez, en Quito

Giomara Elizabeth Lozada Ortega también fue una hija dedicada que cuidó con amor a sus padres.

Un ambiente de profundo dolor, tristeza y conmoción se vivió este viernes 14 de agosto de 2026 en el sur de Quito.

Decenas de allegados, amigos y familiares acudieron a la Funeraria Plaza Girón Sur para darle el último adiós a Giomara Elizabeth Lozada , esposa del reconocido cantante Mauricio Núñez, integrante de los 'Hermanos Núñez'.

Elisabeth perdió la vida tras un lamentable accidente de tránsito registrado en el cantón Quinindé.

Quito, viernes 14 de agosto del 2026. Velorio de la señora Giomara Elizabeth Lozada, esposa del cantante Mauricio Núñez. Fotos: API / Rolando Enríquez

Despedida entre muestras de afecto

En las imágenes captadas durante la jornada exequial se observan los rostros marcados por la consternación de quienes acompañaron a la familia en este difícil momento.

Arreglos florales, oraciones e incesantes abrazos de solidaridad marcaron la despedida de Giomara Elizabeth.

Quito, viernes 14 de agosto del 2026. Velorio de la señora Giomara Elizabeth Lozada, esposa del cantante Mauricio Núñez. Fotos: API / Rolando Enríquez

La mujer de 33 años deja un vacío imborrable en sus seres queridos y en el entorno artístico nacional.

El estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos

La despedida a Giomara se da en medio de un delicado panorama médico para el resto de la familia.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido este 14 de agosto por las relaciones públicas de los Hermanos Núñez , el estado de salud del artista y de sus dos hijos evolución de la siguiente manera:

Mauricio Núñez:



Fue sometido el jueves 13 de agosto a una cirugía de alta complejidad de aproximadamente nueve horas de duración, debido a graves lesiones que comprometieron sus costillas, arcos costales y un pulmón.

​

​Actualmente se encuentra bajo estricta observación médica.

Fue sometido el jueves 13 de agosto a una cirugía de alta complejidad de aproximadamente nueve horas de duración, debido a graves lesiones que comprometieron sus costillas, arcos costales y un pulmón. ​ ​Actualmente se encuentra bajo estricta observación médica. María José Núñez Lozada (8 años):



Fue ingresada a quirófano la tarde de este viernes para ser sometida a una intervención quirúrgica de cadera.

Fue ingresada a quirófano la tarde de este viernes para ser sometida a una intervención quirúrgica de cadera. Mauricio Núñez Lozada:



Permanece bajo vigilancia médica en constante evaluación tras haber sido intervenido en una cirugía plástica reconstructiva.

Quito, viernes 14 de agosto del 2026. Velorio de la señora Giomara Elizabeth Lozada, esposa del cantante Mauricio Núñez. Fotos: API / Rolando Enríquez

Agradecimiento y pedido de respeto

A través del comunicado oficial, la familia Núñez expresó su profundo agradecimiento a la ciudadanía por "las muestras de cariño, solidaridad y las oraciones recibidas".

También al mismo tiempo, solicitaron a la opinión pública y a los medios de comunicación mantener el respeto, la prudencia y la sensibilidad ante el delicado momento que atraviesan.

Quito, viernes 14 de agosto del 2026. Velorio de la señora Giomara Elizabeth Lozada, esposa del cantante Mauricio Núñez. Fotos: API / Rolando Enríquez

Quito, viernes 14 de agosto del 2026. Velorio de la señora Giomara Elizabeth Lozada, esposa del cantante Mauricio Núñez. Fotos: API / Rolando Enríquez