CNE ratifica la prohibición a Luisa González para inscribir su candidatura con Pachakutik en Manabí

Se mantiene la negativa a la inscripción de Luisa González como candidata a la Prefectura de Manabí por Pachakutik.

Con tres votos a favor y dos abstenciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó, el viernes 28 de agosto del 2026, la decisión que impide a Luisa González inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí por Pachakutik.

La resolución adoptada por el organismo electoral mantiene el rechazo emitido previamente por la Junta Provincial Electoral de Manabí.

Los consejeros José Cabrera, Enrique Pita y José Merino votaron a favor de mantener la resolución. Mientras tanto, las consejeras Elena Nájera y Esthela Acero se abstuvieron durante la votación del organismo electoral.

¿Por qué Pachakutik no puede inscribir a González?

El presidente del CNE, José Cabrera, explicó que el informe jurídico concluyó que Pachakutik no estableció previamente en su régimen orgánico las condiciones para presentar candidatos invitados.

Según Cabrera, la resolución interna aprobada por Pachakutik el 11 de agosto de 2026 no podía modificar las reglas después de que se cumplió el proceso de democracia interna.

La candidatura de González había sido objetada por los movimientos ADN y CREO.

La decisión se refiere a la posibilidad de que personas que no pertenecen al movimiento sean postuladas como candidatos invitados.

El CNE consideró que las condiciones para este tipo de candidaturas debían estar establecidas previamente en las normas internas de Pachakutik.

Las abstenciones de Nájera y Acero

La consejera Elena Nájera explicó que la Constitución permite que personas no afiliadas puedan ser candidatas, pero señaló que las organizaciones políticas deben establecer previamente en sus estatutos el porcentaje de candidatos invitados.

Según dijo en su intervención que esa condición no consta en el régimen orgánico de Pachakutik.

Además, Nájera cuestionó el procedimiento utilizado por la Junta Provincial Electoral de Manabí para verificar la legitimación de quien presentó la objeción contra la candidatura de González.

Tambipen, mencionó el caso de Roberto Pinargote, director de la Delegación Electoral de Manabí, quien es investigado por una aparente reunión con Marco Zambrano, candidato de ADN a la Prefectura.

Esthela Acero cuestionó el informe

Por su parte, la consejera Esthela Acero se abstuvo porque consideró que el informe presentado al pleno no tenía suficiente motivación.

También señaló que faltaba un análisis técnico y jurídico completo sobre los candidatos invitados, las normas internas de Pachakutik y las reglas para reemplazos previstas en el Código de la Democracia.

Con la resolución adoptada por el CNE, se mantiene la negativa a la inscripción de Luisa González como candidata a la Prefectura de Manabí por Pachakutik.

La decisión se produce mientras avanza el calendario electoral para las elecciones seccionales de 2027. González previamente indicó en el espacio de entrevistas de Teleamazonas que apelará la decisión en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).