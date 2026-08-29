Joaquín López resiste en el UTMB: el ecuatoriano pelea por un nuevo podio histórico

El cansancio, la presión y la deshidratación ponen a prueba al ecuatoriano Joaquín López

Joaquín López llegó al avituallamiento de Vallorcine, en el kilómetro 155,3, todavía aferrado al tercer puesto.

El atleta ecuatoriano atraviesa la parte final de la competencia después de enfrentar horas de esfuerzo, con el cansancio y la deshidratación como algunos de los principales obstáculos en el tramo decisivo.

El Chasqui Andino no está dispuesto a ceder su posición. Detrás aparece el estadounidense Caleb Olson, quien mantiene un fuerte ritmo y se acerca al ecuatoriano en una disputa que se concentra en los últimos kilómetros.

Cada tramo se convierte así en una nueva prueba para López, que busca completar la carrera entre los mejores.

Una pelea contra el cansancio y la presión

La llegada a Vallorcine marca uno de los momentos más exigentes de la prueba. Con más de 155 kilómetros recorridos, López debe administrar sus fuerzas para afrontar el cierre de la competencia.

La presión aumenta mientras Olson continúa avanzando y el margen para cometer errores se reduce.

Para Ecuador, la actuación de López vuelve a poner al país en el mapa del ultratrail internacional.

Ubicación de Joaquín López Teleamazonas

El deportista ya hizo historia en 2024, cuando terminó tercero en la Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) de 171 kilómetros y se convirtió en el primer latinoamericano y sudamericano en subir al podio de esta competencia.

El historial internacional del Chasqui Andino

López también llega con experiencia en grandes pruebas de montaña. En 2025 ganó el Mt. Fuji 100, una de las principales competencias de ultradistancia de Japón.

Además, ha participado en carreras internacionales como el Quito Ultra Trail y la Ultra-Trail St. Moritz (UTS).

Ahora, el ecuatoriano enfrenta el último desafío de esta carrera: mantener el tercer lugar hasta la meta.

López y Olson protagonizan una batalla en los kilómetros finales, mientras el atleta ecuatoriano intenta administrar sus fuerzas y completar otra actuación destacada en el escenario mundial del trail running.