¿Cómo Barcelona y Damián Díaz renegociaron la deuda millonaria para garantizar su retorno?

La dirigencia de Barcelona Sporting Club y el futbolista Damián 'Kitu' Díaz alcanzaron un acuerdo estratégico para estructurar el pago del pasivo millonario que la institución mantenía con el jugador. El monto total auditado asciende a 2,3 millones de dólares, una cifra acumulada a lo largo de casi una década de relación contractual, títulos nacionales y participaciones internacionales.

Con este convenio, el club logra oxígeno en su presupuesto anual y asegura la permanencia del atacante en la disciplina del primer equipo bajo un esquema salarial adaptado a la realidad económica actual.

El origen de esta abultada obligación financiera responde a la acumulación progresiva de salarios, primas por renovación y premios por logros deportivos que no pudieron liquidarse en su momento.

Tras las campañas destacadas en la LigaPro y la Copa Libertadores, las anteriores administraciones extendieron el vínculo del volante con retribuciones situadas en el tramo más alto del balompié ecuatoriano. Ante los recurrentes problemas de liquidez del equipo torero, los pagos se postergaron consecutivamente con el aval del futbolista, consolidando un pasivo cada vez mayor con el paso de las temporadas.

Damián Díaz Estadísticas Históricas en Barcelona Sporting Club 362 Partidos 90 Goles 44 Asistencias 3 Títulos Serie A Competición / Logro Detalle Campeonatos Serie A Ecuador 2012, 2016, 2020 Semifinales Copa Libertadores 2017, 2021 Primer Ciclo en BSC 2011 - 2013 Segundo Ciclo en BSC 2016 - 2024 Posición Principal Mediocentro Ofensivo (10)

Para evitar demandas ante los órganos de resolución de controversias de la FEF o la FIFA, la directiva negoció un plan de diferimiento a largo plazo que no compromete los recursos operativos de las competencias en curso.

El acuerdo contempla la vinculación deportiva de hasta diciembre de 2027 con un sueldo mensual fijado en aproximadamente 20 000 dólares. Esta reducción sustancial de la masa salarial permite reducir los costos corrientes del plantel sin perder la presencia del mediocampista en la cancha.

El pago de los 2,3 millones de dólares correspondientes a la deuda histórica no se ejecutará de forma inmediata ni durante la vigencia del nuevo contrato deportivo. Los desembolsos comenzarán formalmente en enero de 2028, una vez finalizado el ciclo del jugador en el terreno de juego.

Este periodo de gracia otorga al departamento financiero de Barcelona SC el margen necesario para ordenar sus flujos de caja y priorizar el gasto operativo corriente sin la presión de vencimientos a corto plazo.

El esquema de cancelación acordado establece un total de 96 cuotas mensuales de aproximadamente 24 000 dólares cada una, extendiendo el calendario de pagos durante un periodo de ocho años.

De cumplirse las proyecciones establecidas en el acta de refinanciación, la institución saldará la totalidad del pasivo en el año 2036. Esta distribución progresiva previene el sobreendeudamiento inmediato y evita el riesgo de suspensiones o pérdida de puntos por valores adeudados.

La renegociación marca un precedente de gestión patrimonial dentro del fútbol ecuatoriano al transformar un compromiso vencido e inminente en una obligación financiada sustentable.

Barcelona SC preserva su estabilidad institucional, garantiza su participación en los torneos oficiales sin sanciones administrativas y define una hoja de ruta clara para saldar el compromiso histórico con una de sus figuras futbolísticas.