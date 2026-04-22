'La gente pobre no tiene qué administrar'; Paola Cabezas cuestionó la Ley de Educación Financiera

La asambleísta Paola Cabezas, de RC, durante una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.

"La gente pobre no tiene qué administrar". La frase la dijo la legisladora Paola Cabezas, del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), durante el debate de la Ley de Educación Financiera en la Asamblea Nacional.

Su comentario generó debate sobre la importancia de la educación financiera en todos los sectores de la sociedad. La legisladora argumentó que las personas pobres no requieren acceso a esa formación.

Según dijo, "solo se educa financieramente cuando se tiene dinero". Sin embargo, la ley se aprobó el pasado 15 de abril con 88 votos a favor.

La normativa señala que la educación financiera será un componente obligatorio en el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la etnoeducación.

También dispone la construcción de una cultura financiera basada en principios de transversalidad, calidad, eficiencia, objetividad, oportunidad e interculturalidad, incorporando enfoques de género, ciclo de vida, pertinencia territorial y respeto a las cosmovisiones de pueblos y nacionalidades.

La normativa asigna a la Autoridad Educativa Nacional y al ente rector de la política financiera y monetaria la responsabilidad de diseñar y ejecutar una estrategia nacional de educación financiera, que incluirá contenidos prácticos, metodologías pertinentes y procesos de evaluación con indicadores de impacto.