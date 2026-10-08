Comisión de la Asamblea respalda la decisión de suprimir  la Unidad Anticorrupción

la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó un informe que avala la decisión del Consejo de la Judicatura.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este jueves 8 de octubre de 2026 un informe que respalda la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la Unidad Judicial Anticorrupción.

La resolución recibió seis votos favorables de integrantes de ADN, mientras que tres asambleístas del correísmo votaron en contra durante la sesión virtual.

Esta mesa legislativa inició un proceso de fiscalización, el pasado 24 de septiembre, para examinar la decisión de la Judicatura, del 7 de septiembre, de eliminar la Unidad Judicial Especializada en casos de corrupción y crimen organizado.

¿Por qué la comisión respalda la decisión?

Tras revisar la medida, la comisión concluyó que la Judicatura actuó dentro de sus parámetros, al considerar la supuesta baja carga procesal de los jueces de esta Unidad Anticorrupción, en comparación con la de otros magistrados penales de Quito y Pichincha.

Además, el informe señala que el cambio corresponde a una reorganización de las dependencias judiciales y no a la eliminación de las competencias especializadas para conocer casos de corrupción y crimen organizado.

🔴 #JusticiaAN | La Comisión de Justicia y Estructura del Estado analizará y resolverá el informe de investigación sobre la Resolución Nro. 187-2026 del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el marco de la Sesión Nro. 136. 📲 Sigue la sesión en directo: https://t.co/AIsXflHx4a — Comisión de Justicia y Estructura del Estado (@JusticiaAN) October 9, 2026

Según la conclusión de la mesa legislativa, los jueces mantienen su alcance nacional para atender este tipo de procesos, por lo que la modificación no habría vulnerado garantías.

La Judicatura dispuso la supresión de las dependencias judiciales especializadas y la redistribución de sus competencias entre otras unidades penales.

Frente a esta medida, el Consejo de la Judicatura ha sostenido que los casos de corrupción y crimen organizado seguirán recibiendo atención especializada.

La institución argumenta que la reorganización permitirá ampliar el número de jueces para atender estas causas de 19 a más de 50 a escala nacional.

Con la aprobación en la Comisión de Justicia, el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde deberá ser conocido y sometido a votación.