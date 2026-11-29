La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre de 2026 inició en medio de complicaciones climáticas y de movilidad en varias zonas de la Costa ecuatoriana, tras las intensas lluvias y crecientes de ríos registradas desde el pasado viernes 27 de noviembre.

De acuerdo con el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00 del domingo 29 de noviembre, se reportan 31 ríos desbordados en Los Ríos, específicamente en los cantones Babahoyo, Montalvo, Quinsaloma, Urdaneta y Vinces.

🔴 #DESBORDAMIENTODECUERPOSHÍDRICOS | Al corte de las 07h00 de este domingo 29 de noviembre, se reportan 31 cuerpos hídricos desbordados a nivel nacional. En Los Ríos se registran desbordamientos en los cantones Babahoyo, Montalvo, Quinsaloma, Urdaneta y Vinces. #SNGRESPONDE https://t.co/AuJPPPT6mQ — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 29, 2026

Por tal motivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la reubicación de 34 recintos electorales en Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Carchi, El Oro y Galápagos para garantizar el desarrollo de los comicios.

Votación bajo la lluvia en Los Ríos

La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre arracó con lluvia e inundaciones en 13 cantones de la provincia de Los Ríos.

En Babahoyo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reubicó 10 recintos electorales debido a las anegaciones y los electores acuden a sufragar pese a las complicaciones climáticas y viales.

A esto se suma que la vía Jujan–Babahoyo (E25) permaneció cerrada durante las primeras horas por una acumulación de agua de al menos 1,50 metros y fue habilitada de manera parcial cerca de las 07:00.

Las autoriades recomiendan circular con extrema precaución por la zona.

¿Qué pasa en Milagro?

En el cantón Milagro, provincia del Guayas, las fuertes precipitaciones y el desbordamiento de ríos afectaron la infraestructura de varios planteles educativos, lo que obligó a reubicar 10 recintos electorales.

De ese total, nueve fueron trasladados a las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro (Unemi).

Las juntas receptoras del voto fueron distribuidas en nueve bloques de contingencia. Según las previsiones logísticas, se espera la llegada de más de 75 000 electores a este campus universitario para este domingo.

Hasta las primeras horas de la jornada no se registran incidentes mayores en el interior del complejo académico, que cuenta con resguardo y control de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y personal técnico del CNE.

En total, Milagro cuenta con 155 795 ciudadanos habilitados para sufragar en una contienda en la que 10 candidatos buscan la Alcaldía.

Esmeraldas: votantes caminan entre calles inundadas y cuatro recintos cambiaron de sede

En la provincia de Esmeraldas, el impacto del temporal se siente con fuerza en sectores como la isla Luis Vargas Torres.

En esta zona, la crecida del río y las lluvias del viernes dejaron calles anegadas, viviendas afectadas y pérdidas de enseres.

Aunque el nivel del agua descendió parcialmente respecto al viernes, la movilidad para acudir a sufragar sigue siendo compleja, pues los ciudadanos deben caminar varias cuadras con el agua hasta la rodilla o el muslo para salir hacia el centro de la ciudad y llegar a los recintos electorales.

La Delegación Provincial Electoral confirmó la reubicación de cuatro recintos en Esmeraldas distribuidos en tres cantones: