Comisión de Asamblea aprueba informe para segundo debate de la reforma a la Ley de Inquilinato
La reforma a la Ley de Inquilinato plantea cambios en los contratos de arrendamiento, garantías y los procesos entre propietarios e inquilinos.
Con la reforma a la Ley de Inquilinato cambiarán las reglas para garantías y contratos en Ecuador
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Actualizado:
07 oct 2026 - 15:04
Por unanimidad, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó, este miércoles 7 de octubre de 2026, el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Inquilinato.
La decisión se tomó, luego de que la mesa parlamentaria analizara las observaciones incorporadas al texto. El Pleno de la Asamblea había otorgado, el pasado 1 de octubre, un plazo de ocho días para que la comisión presentara la versión final del proyecto.
La iniciativa busca actualizar las reglas que regulan los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales en Ecuador, con una normativa que reemplazaría disposiciones vigentes desde 2006.
Contratos y garantías tendrán nuevas reglas
La propuesta pretende establecer reglas más claras para ambas partes y reducir posibles conflictos entre propietarios e inquilinos.
La asambleísta Rosa Torres, proponente de la iniciativa, señaló que el objetivo es "modernizar las reglas de arrendamiento en Ecuador, garantizando un equilibrio justo, por primera vez, entre los derechos y obligaciones tanto del arrendador como arrendatarios".
El proyecto de reforma está estructurado en cuatro ejes principales:
- Seguridad jurídica: contempla contratos de arrendamiento escritos, regulación del inventario y reglas claras para el manejo de las garantías.
- Protección al arrendatario: establece disposiciones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, la devolución de garantías, la estabilidad y la protección frente a posibles abusos.
- Protección al arrendador: incorpora reglas para facilitar y establecer con claridad los procedimientos de restitución del inmueble.
- Modernización: reconoce mecanismos como los contratos electrónicos y las notificaciones electrónicas, además de buscar la simplificación de determinados procesos.
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