Comisión de Asamblea aprueba informe para segundo debate de la reforma a la Ley de Inquilinato

Con la reforma a la Ley de Inquilinato cambiarán las reglas para garantías y contratos en Ecuador

Por unanimidad, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó, este miércoles 7 de octubre de 2026, el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Inquilinato.

La decisión se tomó, luego de que la mesa parlamentaria analizara las observaciones incorporadas al texto. El Pleno de la Asamblea había otorgado, el pasado 1 de octubre, un plazo de ocho días para que la comisión presentara la versión final del proyecto.

La iniciativa busca actualizar las reglas que regulan los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales en Ecuador, con una normativa que reemplazaría disposiciones vigentes desde 2006.

Contratos y garantías tendrán nuevas reglas

La propuesta pretende establecer reglas más claras para ambas partes y reducir posibles conflictos entre propietarios e inquilinos.

La asambleísta Rosa Torres, proponente de la iniciativa, señaló que el objetivo es "modernizar las reglas de arrendamiento en Ecuador, garantizando un equilibrio justo, por primera vez, entre los derechos y obligaciones tanto del arrendador como arrendatarios".

El proyecto de reforma está estructurado en cuatro ejes principales: