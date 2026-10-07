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Política

Comisión de Asamblea aprueba informe para segundo debate de la reforma a la Ley de Inquilinato

La reforma a la Ley de Inquilinato plantea cambios en los contratos de arrendamiento, garantías y los procesos entre propietarios e inquilinos. 

Con la reforma a la Ley de Inquilinato cambiarán las reglas para garantías y contratos en Ecuador

Freepik

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

07 oct 2026 - 15:04

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Por unanimidad, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó, este miércoles 7 de octubre de 2026, el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Inquilinato.

La decisión se tomó, luego de que la mesa parlamentaria analizara las observaciones incorporadas al texto. El Pleno de la Asamblea había otorgado, el pasado 1 de octubre, un plazo de ocho días para que la comisión presentara la versión final del proyecto.

La iniciativa busca actualizar las reglas que regulan los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales en Ecuador, con una normativa que reemplazaría disposiciones vigentes desde 2006.

Contratos y garantías tendrán nuevas reglas

La propuesta pretende establecer reglas más claras para ambas partes y reducir posibles conflictos entre propietarios e inquilinos.

La asambleísta Rosa Torres, proponente de la iniciativa, señaló que el objetivo es "modernizar las reglas de arrendamiento en Ecuador, garantizando un equilibrio justo, por primera vez, entre los derechos y obligaciones tanto del arrendador como arrendatarios".

El proyecto de reforma está estructurado en cuatro ejes principales:

  • Seguridad jurídica: contempla contratos de arrendamiento escritos, regulación del inventario y reglas claras para el manejo de las garantías.
  • Protección al arrendatario: establece disposiciones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, la devolución de garantías, la estabilidad y la protección frente a posibles abusos.
  • Protección al arrendador: incorpora reglas para facilitar y establecer con claridad los procedimientos de restitución del inmueble.
  • Modernización: reconoce mecanismos como los contratos electrónicos y las notificaciones electrónicas, además de buscar la simplificación de determinados procesos.

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