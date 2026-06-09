¿Cuántos ministerios tienen los países de América Latina?

Daniel Noboa fusionó ministerios para pasar de 14 a 10.

La reciente decisión del presidente Daniel Noboa de reducir el gabinete ministerial coloca a Ecuador entre las naciones con estructuras estatales más compactas de América Latina.

Con esta reorganización, el país pasó de 14 a 10 carteras de Estado.

Esta reducción forma parte de un proceso iniciado a mediados de 2025, cuando el Gobierno ya había disminuido el número de ministerios de 20 a 14.

Según la Presidencia de Ecuador, el objetivo es optimizar recursos, evitar duplicidades y mejorar la coordinación institucional.

Situación de Ministerios en la región

La comparación regional muestra que no existe un modelo único de organización estatal.

Mientras algunos gobiernos han optado por reducir ministerios para disminuir costos administrativos, otros han ampliado sus estructuras para atender nuevas áreas de gestión pública.

Radiografía de los gabinetes ministeriales en América Latina

Brasil, 37 ministerios Brasil es el país con más ministerios en Sudamérica.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva restableció varias entidades que habían sido fusionadas o eliminadas durante la administración de Jair Bolsonaro. Venezuela, 32 ministerios Venezuela tiene uno de los gabinetes más amplios de la región.

Antes del mandato de Hugo Chávez, el país contaba con 16 ministerios. Chile, 25 ministerios El último ministerio creado en Chile fue el de Seguridad Pública, en abril de 2025, separado del Ministerio del Interior. Colombia, 19 ministerios El presidente Iván Duque creó dos nuevos ministerios en 2019.

Fueron el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bolivia, 15 ministerios A finales de 2025 Bolivia pasó de tener 17 a 15 ministerios.

A pesar de las reformas, el Gobierno también creó un nuevo ministerio: de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía. Uruguay, 14 ministerios Uruguay mantiene la estructura del gabinete desde 2005.

En el gobierno de Tabaré Vásquez se crearon dos ministerios, el último en su segundo mandato. Ecuador, 10 ministerios Ecuador ha tenido una gran reducción de su gabinete ministerial desde mediados de 2025.

El último cambio fue en junio de 2026. Argentina, 8 ministerios El país con la estructura más pequeña desde que asumió la presidencia Javier Milei.

El caso de Argentina con Milei

Al asumir la Presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei redujo la estructura ministerial de 18 a 8 carteras.

La reforma implicó la eliminación o absorción de ministerios como Mujeres, Géneros y Diversidad; Cultura; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ciencia, Tecnología e Innovación; Turismo y Deportes; Desarrollo Social; Transporte; Obras Públicas y Desarrollo Territorial y Hábitat, entre otros.

Sus competencias fueron trasladadas a ministerios más grandes o convertidas en secretarías dependientes del Ejecutivo.

El Gobierno argentino defendió la medida como parte de un plan de reducción del gasto público y simplificación administrativa.

Brasil aumenta con Lula

A diferencia de Argentina y Ecuador, Brasil optó por ampliar la estructura del Ejecutivo.

Tras asumir el poder en 2023, Lula reactivó varias carteras que habían desaparecido durante el gobierno anterior y elevó el número de ministerios hasta 37.

Jair Bolsonaro dejó 23 ministerios activos. Durante su mandato se aplicó una reducción, pero luego Lula dio marcha atrás.

Lula defendió su decisión como una estrategia de fortalecimiento institucional en áreas sociales, de igualdad y desarrollo productivo.