Liga de Quito suma más de 12.5 millones de dólares en premios económicos en Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito consolidó un importante impacto financiero gracias a sus destacadas participaciones en las últimas ediciones de la CONMEBOL Libertadores.

El conjunto universitario transformó sus resultados deportivos a nivel continental en un cuantioso ingreso de divisas, acumulando una cifra superior a los 12.5 millones de dólares entre las temporadas 2025 y 2026 por concepto de premios e incentivos de la confederación sudamericana.

El gran pilar de esta recaudación se construyó durante la histórica campaña de 2025, donde el equipo albo alcanzó las semifinales del certamen. Solamente en dicha edición, la institución de la capital ecuatoriana ingresó 9.24 millones de dólares a sus arcas, monto derivado del pago fijo por fase de grupos, los bonos por mérito deportivo de sus victorias obtenidas y los premios acumulativos por superar las llaves de octavos, cuartos de final y la semifinal.

Para la presente temporada 2026, la tesorería del club volvió a recibir un fuerte espaldarazo económico tras asegurar la clasificación a los octavos de final.

En la fase de grupos, LDU se embolsó un millón de dólares por su participación base, a los que se sumaron más de un millón de dólares adicionales por los tres triunfos cosechados durante esta etapa, además de la bonificación estipulada por avanzar a la siguiente ronda eliminatoria.

Estos ingresos económicos representan un respiro vital para la salud financiera de la institución, permitiéndole mantener la competitividad de la plantilla profesional frente a potencias del continente.

El modelo de negocio impulsado por los logros en la cancha ha facilitado la inversión en infraestructura, el pago de pasivos y la retención de talentos clave en el mercado de pases local e internacional.

Con la continuidad del torneo continental en la segunda mitad del año, Liga de Quito mantiene abierta la posibilidad de seguir incrementando sus ganancias en caso de avanzar a las rondas decisivas.

Cada paso firme en la Copa Libertadores no solo acrecienta el prestigio deportivo de los universitarios en Sudamérica, sino que reafirma la viabilidad de su proyecto institucional a través de premios millonarios en dólares.