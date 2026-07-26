Cinco revisiones que debe hacer a su vehículo antes de viajar en vacaciones

Las vacaciones son una de las temporadas con mayor movimiento en las carreteras ecuatorianas. El incremento de viajes familiares y turísticos eleva también la necesidad de tomar medidas preventivas antes de salir a la vía.

Las cifras evidencian la importancia de estas precauciones. Según el Anuario Nacional de Seguridad Vial 2024 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en Ecuador se registraron 21 220 siniestros de tránsito durante ese año, que dejaron 2 302 fallecidos y 18 312 personas lesionadas.

En este contexto, la revisión preventiva del vehículo se convierte en una medida clave para reducir riesgos durante los desplazamientos. Verificar el estado mecánico del automóvil antes de un viaje permite mejorar la estabilidad del vehículo y disminuir la posibilidad de sufrir contratiempos en carretera.

¿Qué revisar antes de viajar en vacaciones?

Uno de los elementos más importantes son los neumáticos. Su estado influye directamente en la capacidad de frenado, el control y la estabilidad del vehículo. Antes de emprender un viaje, se recomienda comprobar que no presenten cortes, deformaciones o desgaste irregular.

Además, es necesario verificar que la profundidad de la banda de rodamiento sea la adecuada y que la presión de inflado corresponda a la recomendada por el fabricante. Esta revisión debe incluir también la llanta de emergencia.

Una presión inadecuada puede afectar la maniobrabilidad del automóvil, incrementar el consumo de combustible y acelerar el desgaste de los neumáticos.

Los frenos son indispensables en recorridos largos

El sistema de frenos cobra mayor relevancia durante viajes prolongados, especialmente en carreteras de montaña o cuando el vehículo transporta más carga de lo habitual.

Si al conducir se perciben vibraciones, ruidos inusuales o una respuesta distinta al momento de frenar, es recomendable realizar una revisión técnica antes de iniciar el recorrido.

Otro aspecto fundamental es comprobar el nivel y estado de los principales fluidos del vehículo. Entre ellos están el aceite del motor, el líquido de frenos, el refrigerante, el líquido limpiaparabrisas y el de la dirección hidráulica.

Mantener estos componentes en condiciones óptimas ayuda a prevenir sobrecalentamientos y averías mecánicas durante el trayecto.

Revise luces, batería y el peso del equipaje

Las luces delanteras, posteriores, direccionales, de freno y neblineros son indispensables para garantizar la visibilidad y permitir que otros conductores identifiquen las maniobras del vehículo.

También es aconsejable revisar el estado de la batería antes de realizar desplazamientos largos, sobre todo si el automóvil permanecerá varias horas en funcionamiento.

Finalmente, la distribución del equipaje influye en el comportamiento del vehículo. Transportar más peso del recomendado puede aumentar la distancia de frenado y generar un mayor esfuerzo sobre los neumáticos y la suspensión.

Distribuir correctamente la carga contribuye a mantener la estabilidad y el control durante el viaje.

"La seguridad vial no comienza cuando el vehículo está en movimiento; comienza mucho antes, con una revisión preventiva. Dedicar unos minutos a verificar el estado de los neumáticos, los frenos, las luces y los principales sistemas del vehículo puede marcar la diferencia entre disfrutar las vacaciones o enfrentar una emergencia en carretera", señaló Andrés Caicedo, especialista en Normas y Regulaciones Andina – Exportaciones Servicio Técnico PLT.

Los expertos coinciden en que las medidas preventivas son determinantes para reducir riesgos en las carreteras. Una revisión básica antes de salir puede contribuir a que los viajes durante la temporada vacacional se desarrollen en mejores condiciones de seguridad.