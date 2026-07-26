Cinco lugares para disfrutar las vacaciones con niños y jóvenes cerca de Quito

Planes para disfrutar las vacaciones en familia cerca de Quito

Las vacaciones escolares son una oportunidad para salir de la rutina y compartir en familia.

Para quienes buscan actividades sin alejarse demasiado de Quito, existen varias alternativas que combinan naturaleza, entretenimiento y aventura.

Estas son cinco opciones para visitar con niños y jóvenes durante el descanso:

Wiwa Quito: un encuentro con la fauna silvestre

Zoológico de Quito, ubicado en Guayllabamba, es una alternativa para quienes buscan una actividad educativa y de contacto con la naturaleza.

El espacio funciona como centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Los visitantes pueden conocer animales rescatados y aprender sobre su conservación.

Horario: martes a domingo, de 09:00 a 16:00.

Entrada adultos: USD 7

Entrada niños: USD 5

Tercera edad: USD 3,50

Aqua River Park: diversión entre piscinas y atracciones

Aqua River Park está ubicado en Guayllabamba, pasando el río Pisque, vía a Malchinguí.

El parque ofrece piscinas temperadas, piscina de olas, atracciones mecánicas, toboganes y espacios recreativos para diferentes edades.

Horario: martes a domingo, de 09:00 a 17:00.

Piscina de olas: de 10:00 a 16:00.

Entrada adultos: USD 15.

Niños de 2 a 10 años: USD 6, con cédula.

Tercera edad y personas con discapacidad: USD 6, con documento.

Complejo Turístico Nápoles Water City - Cayambe

Complejo Turistico Napoles Water City se encuentra en la Panamericana Norte, kilómetro 2, en Cayambe.

El complejo es una alternativa para pasar el día en familia y disfrutar de actividades recreativas y acuáticas.

Horario: El complejo atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00, y los sábados y domingos, de 07:00 a 18:00.

Entrada adultos: USD 7 para adultos de 12 a 65 años

Entrada niños: USD 5 para niños de 1 a 11 años

Personas de la tercera edad: Las personas con discapacidad acceden a un 50% de descuento al presentar su cédula o carné.

Vulqano Park: juegos y adrenalina en Quito

Vulqano Park es una alternativa para niños y jóvenes que prefieren las atracciones mecánicas y los juegos.

Está ubicado en Quito y cuenta con diferentes opciones de entretenimiento para pasar una jornada recreativa.

Horario: viernes, de 12:00 a 21:00; sábados y domingos, de 11:00 a 21:00.

Como parte de su promoción “VulQaciones”, los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar dos juegos mecánicos por USD 0,10 cada hora, durante toda la jornada.

La promoción está sujeta a restricciones y puede cambiar sin previo aviso.

El parque recomienda revisar previamente su cronograma para organizar el recorrido y aprovechar las actividades disponibles.

Jardín Botánico: conectar con la naturaleza

Quito Botanical Gardens, ubicado dentro del Parque La Carolina, ofrece una alternativa más tranquila para disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad.

Es una opción para recorrer espacios verdes y conocer diferentes especies de plantas, ideal para complementar una jornada familiar.

Horario: lunes a viernes, de 10:00 a 15:30; sábados y domingos, de 10:00 a 16:00.

Durante las vacaciones también ofrece una experiencia nocturna con “Jardín Jurásico: Noche de Dinosaurios”, un recorrido por senderos iluminados con dinosaurios a tamaño real.

La actividad se realiza los viernes, sábados y domingos, hasta el 30 de agosto, de 18:30 a 21:00.

El costo es de USD 6 para adultos y niños, y USD 4 para personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

Las entradas se pueden adquirir con anticipación a través de RedTickets.ec.

Antes de salir

Los horarios y condiciones de atención pueden cambiar durante feriados o temporadas de vacaciones.

Se recomienda verificar directamente con cada establecimiento la disponibilidad, precios y requisitos de ingreso antes de planificar la visita.