Migrante cuencano murió apuñalado en el metro de Nueva York: el ataque quedó grabado en video

Ecuatoriano de 59 años es asesinado a puñaladas en el metro de Nueva York

Mesías Lojano, un ecuatoriano de 59 años oriundo de Cuenca, murió tras ser apuñalado por otro pasajero en un tren del metro de Nueva York, en Estados Unidos.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles 30 de septiembre de 2026, en el distrito de Queens, y quedó registrado en video.

El hecho se registró alrededor de las 17:20, cuando Lojano viajaba en un tren de la línea J, que se aproximaba a la estación Woodhaven Boulevard.

Según los reportes difundidos por medios locales, el ecuatoriano estaba sentado junto a otro pasajero cuando este comenzó a gritarle e insultarlo.

De acuerdo con la información policial citada por medios estadounidenses, el hombre recibió varias puñaladas en el torso y el cuello.

Tras el ataque, los servicios de emergencia lo trasladaron al Jamaica Hospital Medical Center, donde murió debido a la gravedad de sus heridas.

El sospechoso fue detenido tras una persecución

Las imágenes difundidas muestran a pasajeros que salen del vagón y a varias personas que persiguen al presunto agresor después del ataque.

La grabación termina antes de que se concrete su detención.

Según los reportes policiales, el sospechoso huyó hasta el techo de un garaje cercano, donde fue localizado por los agentes.

Migrante de #Cuenca, de 59 años, murió tras ser apuñalado por otro pasajero en el Metro de New York, en los Estados Unidos (EE.UU). Videos: cortesía Detalles 👇 pic.twitter.com/ehR5eEQY2l — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) October 1, 2026

El sospechoso fue identificado como Jyrell Thomas, de 25 años, residente del Bronx.

La Policía de Nueva York informó que fue detenido y enfrenta cargos por asesinato y posesión criminal de un arma.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar qué ocurrió antes del ataque.