¿Es funcionario público? Estos son los plazos para actualizar su declaración patrimonial
La Contraloría General del Estado informó que todos los funcionarios públicos deben actualizar su declaración patrimonial.
La actualización de la declaración patrimonial se realiza en línea.
Cortesía Referencial
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Actualizado:
13 jul 2026 - 14:56
La Contraloría General informa que, entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2026, todos los funcionarios del sector público deberán actualizar su declaración patrimonial jurada.
El ente de control indicó que este trámite es gratuito y se realiza a través del portal odicial de la Contraloría, en la sección 'Servicios en Línea'.
Según esa entidad, el objetivo es "fortalecer la transparencia, la ética pública y prevenir la corrupción, verificando la evolución legítima del patrimonio de quienes administran recursos del Estado".
¿Cómo se realiza el trámite?
- Ingresar a www.contraloria.gob.ec
- Dar clic en 'Servicios en Línea'.
- Actualizar y suscribir, si es necesario, el Acuerdo de Uso de Medios o Servicios Electrónicos.
- Completar el formulario siguiendo las instrucciones del sistema.
- En tipo de declaración, escoger la opción 'Periódica'.
La Contraloría dijo que en el campo 'Desde' se registrará la fecha del primer nombramiento o contrato en la institución, no la de la última acción de personal.
En caso de errores u omisiones, los servidores disponen de 10 días plazo para realizar correcciones, contados desde la fecha de la presentación de la 'Constancia de Otorgamiento' a la Unidad de Administración de Talento Humano
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