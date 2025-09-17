'Correa todo el tiempo dijo que había que eliminar el subsidio al diésel', dice Daniel Noboa

Daniel Noboa decretó estado de excepción en siete provincias por protestas tras la eliminación del subsidio al diésel.

"Correa todo el tiempo dijo que había que eliminar el subsidio al diésel", apuntó Daniel Noboa este miércoles 17 de septiembre de 2025, tras decretar estado de excepción en siete provincias en medio de protestas por esta medida.

El Primer Mandatario cuestionó en una entrevista en radio Gaviota, que ahora "su propia gente (afín al correísmo) está yendo contra lo que dice su líder economista".

"Ahora puede ver opositores políticos de la bancada de la Revolución Ciudadana rasgándose las vestiduras, haciendo relajo que quieren rechazar la medida de la eliminación del subsidio del diésel, si Correa se pasó hablando de que era una medida perversa.

Noboa reconoció que "toda eliminación de subsidio tiene un shock", y por eso se aplicarán medidas de "verdadera" compensación para los transportistas con la que se pagarán entre 400 y 1 000 dólares mensuales.

Noboa justificó de nuevo la eliminación del subsidio al diésel como una medida para atacar el contrabando "que le ha costado centenares de millones de dólares al pueblo ecuatoriano".

De acuerdo con el Gobierno, el subsidio del diésel le costaba al Estado alrededor de 1 100 millones de dólares, mientras que para la compensación de los transportistas se destinarán 220 millones de dólares.

En su intervención el Primer Mandatario negó que haya una intención de eliminar el subsidio al gas doméstico.