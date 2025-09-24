Corte autoriza al CNE incluir pregunta de consulta popular sobre Asamblea Constituyente

Las instalaciones de la Corte Constitucional fueron allanadas el pasado viernes 19 de septiembre por una amenaza de bomba.

La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre la consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente en Ecuador. La sentencia se conoció la noche de este miércoles 24 de septiembre del 205.

El organismo ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) incluir la pregunta dos, planteada por el presidente Daniel Noboa, en la papeleta del referéndum que se realizará en el país el próximo domingo 16 de noviembre.

Corte reafirmó que el control de constitucionalidad, tanto de vía como del estatuto para convocar a una Asamblea Constituyente, no es un pronunciamiento que busca reemplazar al pueblo, sino que tiene como propósito garantizar las condiciones para que el soberano pueda pronunciarse con información clara y reglas transparentes.

En el dictamen la Corte decidió que el presidente Noboa acogió el pedido del máximo organismo de control constitucional de subsanar los considerandos y el estatuto de la consulta, por lo que dio paso a la pregunta.

La pregunta que constará en la papeleta es: "¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?"

El Decreto Ejecutivo señala que la Constituyente estará integrada por 80 asambleístas, entre ellos 24 serán nacionales, seis de las circunscripciones del exterior y 50 asambleístas constituyentes provinciales.

Además, el voto será en listas cerradas y bloqueadas, donde los electores marcarán la casilla de la lista de su preferencia.

Minutos después de que se pronunció la Corte Constitucional, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó en su cuenta de X que ese organismo recibió el dictamen y colocó la pregunta que se incluirá en la papeleta.

Luego, el presidente Daniel Noboa también reaccionó en su cuenta de X. " El Foro de la Democracia pedirá que se pregunte al VAR si fue gol", escribió.