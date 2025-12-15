CPCCS presentó lista de los 30 postulantes para la Comisión Ciudadana para elegir Fiscal

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el listado de 30 postulantes para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General del Estado. La nómina de los 30 fue presentada y aprobada con siete votos este lunes 15 de diciembre del 2025.

Durante la sesión se puso en conocimiento del listado de los postulantes mejor calificados, hombres y mujeres. Ellos conformarán la Comisión Ciudadana de Selección dentro del concurso público de méritos y oposición para la selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

El Pleno del CPCCS conoció el listado de los 30 postulantes ciudadanos y 10 delegados de las Funciones del Estado habilitados para el sorteo público que definirá la Comisión Ciudadana encargada del concurso de Fiscal General.

Durante la sesión también se detalló que el organismo concluyó la fase de calificación de méritos e impugnaciones de los postulantes ciudadanos, luego de revisar los puntajes de los aspirantes que alcanzaron la etapa final del proceso.

Según la normativa del proceso de selección, de ese grupo se seleccionará a miembros principales y sus respectivos suplentes, quienes deberán haber obtenido las calificaciones más altas sobre un máximo de 50 puntos.

La comisión estará conformada por representantes de la ciudadanía y delegados de las funciones del Estado. En el caso de los delegados estatales, no se evaluaron méritos, pero sí se verificó que no tengan inhabilidades para ejercer cargos públicos y que superaran la fase de impugnación ciudadana.

Una vez conformado el equipo, el CPCCS procederá a su posesión oficial. Posteriormente, los integrantes deberán elegir a sus autoridades: la presidencia recaerá en un representante de la ciudadanía y la vicepresidencia será ocupada por un delegado estatal. El secretario será designado de una terna presentada por la presidencia del CPCCS.