Consulta popular y referéndum: Estas son cuatro sanciones electorales en Ecuador

En Ecuador se votará para definir si se convoca a una Asamblea Constituyente y por tres preguntas de referéndum.

Alrededor de 13,8 millones de ecuatorianos conforman el padrón electoral.

EFE

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

14 nov 2025 - 14:01

Los ecuatorianos obligados a votar deberán ir a las urnas para votar por la consulta popular y referéndum este domingo 16 de noviembre de 2025.

El voto obligatorio es para los ciudadanos que tienen entre 18 y 65 años de edad. Quienes están fuera de ese rango de edad, fuerzas del orden, personas discapacitadas y analfabetas no están obligadas a votar.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó al menos cuatro sanciones electorales para este proceso:

  1. No votar

    • Los ciudadanos que no ejerzan su derecho al voto tendrán una multa del 10% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a 47 dólares. 
    • Esta multa es acumulable en cada proceso electoral y se registra en el sistema del CNE.

  2. No capacitarse

    • 291 080 personas fueron seleccionadas como miembros de Juntas Receptoras del Voto en Ecuador para la consulta popular y referéndum.
    • Todas deben cumplir con el proceso de capacitación, caso contrario se impondrá una sanción del 10% de un SBU, es decir, 47 dólares.

  3. No conformar la JRV 

    • Si a pesar de ser notificada, la persona no asiste a conformar la mesa electoral deberá pagar el 15% de un SBU, es decir, 70,50 dólares.

  4. Abandono injustificado JRV

    • La infracción más grave para los miembros de las juntas receptoras del voto es abandonar la JRV a la mitad de la jornada electoral. 
    • En este caso, la sanción asciende entre 11 a 20 SBU, lo que equivale a entre 5 170 a 9 400 dólares. 

¿Cómo consultar multas?

Las multas se acumulan cada proceso electoral, pero no representan una imposibilidad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Se pueden consultar así:

  • Ingresar a la página del CNE, Trámites y Servicios, Servicios Ciudadanos, Servicios en Línea y Consultas de Multas, o directamente a través del siguiente link: https://ow.ly/ejoJ50WItLB
  • Luego deberá ingresar su cédula, fecha de nacimiento y un código. 
  • De inmediato aparecerá un mensaje detallando si cuenta o no con multas. 

Las multas deberán pagarse en línea con tarjeta de débito o crédito, o en efectivo a través de los establecimientos de la red Facilito. 92 instituciones financieras y cerca de 3 000 puntos de pago autorizados están habilitados para este fin a escala nacional. 

