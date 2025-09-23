Gobierno informa que los 44 detenidos por hechos violentos en Imbabura son procesados

Protestas de la Conaie en Imbabura, Otavalo, donde se incendio un cuartel policial

Después de los hechos violentos registrados en Imbabura, el Gobierno y la Policía logró la aprehensión de 44 individuos, entre ellos dos venezolanos que ingresaron a Ecuador de manera ilegal y son investigados por presuntos vínculos con organizaciones transnacionales del crimen como el Tren de Aragua.

Según un comunicado del Ministerio del Interior todos los detenidos registran antecedentes penales, "lo que evidencia que no se trató de manifestaciones pacíficas, sino de operaciones articuladas por estructuras criminales", se puede leer en el comunicado.

Los detenidos son procesados por daños a la propiedad pública como el daño a la cámara de videovigilancia del ECU911. También están siendo investigados por los hechos violentos ocurridos en la Comandancia de la Policía de Otavalo.

En este último lugar, el lunes 22 de septiembre del 2025, se incendiaron vehículos particulares, patrulleros, motos... Aún se trabaja en la cuantificación de los daños ocurridos por la violencia de los protestantes.

De acuerdo al reporte del Gobierno de los 44 detenidos por las jornadas violentas, cuatro ya fueron excarcelados, 11 recibieron medidas sustitutivas, dos cumplen prisión preventiva, cinco ya tuvieron audiencia, y 22 esperan la respectiva audiencia de flagrancia.

"El Gobierno ratifica su compromiso con la seguridad ciudadana y advierte que en este Gobierno no habrá cabida para el terrorismo ni para quienes intenten desestabilizar la paz del país", concluye el comunicado.

La Policía y los militares han reforzado el número de uniformados por el grado de violencia registrado en las calles de Imbabura. Todavía no se ha pronunciado el Gobierno sobre la designación del nuevo Gobernador en la provincia.