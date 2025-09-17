El Gobierno de Noboa abrió 784 nuevas vacantes para docentes en Ecuador; ¿cómo postular?

El Ministerio de Educación anunció que abrió más vacantes para docentes en Ecuador con el objetivo de mejorar la calidad educativa de los estudiantes.

El Ministerio de Educación anunció la apertura de 784 nuevas vacantes para docentes en Ecuador, este miércoles 17 de septiembre del 2025. Los cargos están disponibles tanto para el régimen Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía.

El proceso de inscripción y postulación se desarrollará hasta el jueves 18 de septiembre de 2025 a través del siguiente enlace: https://educacion.gob.ec/educa-empleo/

Los resultados serán publicados el viernes 26 de septiembre del 2025 y los nuevos docentes se incorporarán el próximo 1 de octubre al sistema educativo.

Requisitos para los postulantes:

Formación académica: Contar con título de tercer nivel registrado en la Senescyt.

Situación laboral : No estar vinculado actualmente al Ministerio de Educación bajo el régimen LOEI o LOSEP.

: No estar vinculado actualmente al Ministerio de Educación bajo el régimen LOEI o LOSEP. Dominio de lengua ancestral: Presentar certificado de bilingüismo que acredite el dominio de una lengua ancestral o dialecto para vacantes en Instituciones Interculturales Bilingües.

Presentar certificado de bilingüismo que acredite el dominio de una lengua ancestral o dialecto para vacantes en Instituciones Interculturales Bilingües. Dominio del idioma inglés: Contar con certificado B2 para vacantes de inglés.

Contar con certificado B2 para vacantes de inglés. Cumplimiento normativo: No estar incurso en prohibiciones generales o especiales establecidas en la normativa vigente.

Según datos del Ministerio de Educación, en lo que va del año, 6 785 docentes ya se incorporaron al sistema educativo, "lo que contribuye al desarrollo integral de los estudiantes".

Pasos para la inscripción y postulación