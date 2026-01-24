Daniel Noboa finalizó su viaje a Bélgica con una reunión con el alcalde de Brujas

El presidente Noboa visitó este sábado 24 de enero del 2025 la ciudad de Brujas.

La agenda oficial del presidente Daniel Noboa en Bélgica finalizó este sábado 24 de enero del 205, con una visita a la ciudad de Brujas, en donde se reunió con su alcalde, Dirk De Fauw, para tratar temas de interés bilateral.

Según informó la Presidencia de Ecuador, durante el encuentro se trataron asuntos relacionados con la cooperación económica, el turismo sostenible, la educación y la atracción de inversiones.

También se analizaron posibilidades de intercambio académico entre ambos países, así como el intercambio de experiencias en gestión turística y conservación del patrimonio cultural.

Según se informó, el diálogo permitió identificar áreas de trabajo conjunto orientadas a impulsar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible, tomando como referencia la experiencia de Brujas en la preservación de su patrimonio y la promoción turística.

Tras la reunión está previsto que Noboa retorne nuevamente a Ecuador para prepararse para el Foro Económico de la CAF, que será el 28 y 29 de enero del 2026 en la ciudad de Panamá.

Este será el tercer viaje del Primer Mandatario fuera del país, en lo que va del 2026. El primero fue de carácter personal entre el 1 y el 18 de enero.